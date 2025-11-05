Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Мы знали, что будет тяжело»
Лига чемпионов
Диего СИМЕОНЕ: «Мы знали, что будет тяжело»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал победу над «Юнионом»

Диего СИМЕОНЕ: «Мы знали, что будет тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над бельгийским «Юнионом» (3:1) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Мы знали, что это будет тяжелая, сложная игра. Они одержали великолепную победу в Эйндховене, хорошо начали матч против «Интера», но стандартные положения и второй тайм привели к их поражению. Первый гол был очень хорошим для нас, это был великолепный гол в сложной ситуации. Во втором тайме мы улучшили игру, больше контролировали ее и сделали счет 2:0. Мы пропустили гол со стандартного положения, в чем они сильны, и из-за фола, которого можно было избежать. В конце концов, игра стала сумасшедшей, и все закончилось в нашу пользу.

Мой сын? Он стал гораздо увереннее. Он в хорошей форме, ему нужно продолжать работать, и он хочет совершенствоваться, стремится к большему. Он очень важен для нас. Он – Джулиано, он не хочет быть кем-то другим. Он должен продолжать работать со скромностью, и он достигнет того, к чему стремится.

Наши замены? Мне это очень понравилось. Ребята, которые вышли на замену, продемонстрировали отличное отношение, они дали нам многое. Серлот, Галлахер, Маркос Льоренте... так же, как и на днях против «Севильи». Алекс Баена — игрок, который, когда вырывается в пространство, дает нам многое. Я рад, что у него такое отношение».

Атлетико Мадрид пресс-конференция Диего Симеоне Лига чемпионов Юнион Сен-Жилуаз
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
