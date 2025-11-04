Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Игра рукой: судья не назначил пенальти для Ливерпуля в матче с Реалом
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:50 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:09
После просмотра VAR главный арбитр не стал назначать 11-метровый в ворота сливочных

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный арбитр матча Лиги чемпионов между командами Ливерпуль и Реал Иштван Ковач принял спорное решение в первой тайме, не став назначать пенальти в ворота сливочных.

На 29-й минуте Доминик Собослаи пробил в сторону ворот королевского клуба и мяч попал в руку Орельена Тчуамени, который находился на линии штрафной площади.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Изначально рефери назначил штрафной, но позже судьи VAR начали провертять эпизод на возможный пенальти – рука французского хавбека все же была в штрафной [видео момента].

Ковач пошел смотреть VAR. После видеоповтора он принял решение не ставить пенальти, а также отменил штрафной удар.

После первого тайма счет в матче Ливерпуля и Реала 0:0. Украинский голкипер подопечных Хаби Алонсо Андрей Лунин остался в резерве, ворота команды защищает Тибо Куртуа.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
фото пенальти VAR Иштван Ковач Реал Мадрид Ливерпуль Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Орельен Тчуамени Доминик Собослаи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
mini.f
Арбитр еще хочет судить.... Против Реала никто не хочет  ошибаться, можно потом с карьерой завязать.
Ответить
0
Оберст
Тянут рыгал как и пафосников шубкиса☝️
Ответить
-3
New Zealander
Ну все. Підкупили арбітра - сказали би динамівці. 
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
