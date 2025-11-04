Главный арбитр матча Лиги чемпионов между командами Ливерпуль и Реал Иштван Ковач принял спорное решение в первой тайме, не став назначать пенальти в ворота сливочных.

На 29-й минуте Доминик Собослаи пробил в сторону ворот королевского клуба и мяч попал в руку Орельена Тчуамени, который находился на линии штрафной площади.

Изначально рефери назначил штрафной, но позже судьи VAR начали провертять эпизод на возможный пенальти – рука французского хавбека все же была в штрафной [видео момента].

Ковач пошел смотреть VAR. После видеоповтора он принял решение не ставить пенальти, а также отменил штрафной удар.

После первого тайма счет в матче Ливерпуля и Реала 0:0. Украинский голкипер подопечных Хаби Алонсо Андрей Лунин остался в резерве, ворота команды защищает Тибо Куртуа.

ФОТО. Игра рукой: судья не назначил пенальти для Ливерпуля в матче с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine