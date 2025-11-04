Гол Дембеле отменен из-за офсайда. ПСЖ уступает Баварии, Усман ушел с поля

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:32 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:39
На 22-й минуте матча ЛЧ взятие ворот гостей не зафиксировано

Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 22-й минуте матча ЛЧ взятие ворот гостей не зафиксировано.

Гол Усмана Дембеле отменен из-за офсайда. ПСЖ уступает Баварии (0:1).

Усман Дембеле на 25-й минуте ушел с поля из-за травмы, на замену вышел Ли Кан Ин.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
