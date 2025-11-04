Гол Дембеле отменен из-за офсайда. ПСЖ уступает Баварии, Усман ушел с поля

4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

На 22-й минуте матча ЛЧ взятие ворот гостей не зафиксировано.

Гол Усмана Дембеле отменен из-за офсайда. ПСЖ уступает Баварии (0:1).

Усман Дембеле на 25-й минуте ушел с поля из-за травмы, на замену вышел Ли Кан Ин.

ФОТО. Незасчитанный гол Усмана Дембеле