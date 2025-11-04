Лига чемпионов04 ноября 2025, 22:32 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:39
448
0
Гол Дембеле отменен из-за офсайда. ПСЖ уступает Баварии, Усман ушел с поля
На 22-й минуте матча ЛЧ взятие ворот гостей не зафиксировано
04 ноября 2025, 22:32 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:39
448
0
4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 22-й минуте матча ЛЧ взятие ворот гостей не зафиксировано.
Гол Усмана Дембеле отменен из-за офсайда. ПСЖ уступает Баварии (0:1).
Усман Дембеле на 25-й минуте ушел с поля из-за травмы, на замену вышел Ли Кан Ин.
ФОТО. Незасчитанный гол Усмана Дембеле
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 04 ноября 2025, 18:35 6
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Футбол | 04 ноября 2025, 20:23 39
Гендиректор Шахтера дал комментарий по актуальным вопросам
Футбол | 04.11.2025, 10:10
Футбол | 04.11.2025, 08:12
Футбол | 04.11.2025, 23:22
Комментарии 0
Популярные новости
04.11.2025, 09:00
03.11.2025, 08:44 15
03.11.2025, 00:02 30
02.11.2025, 19:58 488
04.11.2025, 11:40 73
03.11.2025, 07:02 1
02.11.2025, 20:44 63
02.11.2025, 20:40 5