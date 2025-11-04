Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Луис Диас забил быстрый гол для Баварии в ворота ПСЖ
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:14 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:30
ВИДЕО. Луис Диас забил быстрый гол для Баварии в ворота ПСЖ

Уже на 4-й минуте матча Лиги чемпионов гости открыли счет

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости в дебюте матча в Париже вышли вперед (1:0).

Уже на 4-й минуте Луис Диас забил быстрый гол для Баварии в ворота ПСЖ

ГОЛ! 0:1. Луис Диас, 4 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
