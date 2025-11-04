Лига чемпионов04 ноября 2025, 22:14 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:30
ВИДЕО. Луис Диас забил быстрый гол для Баварии в ворота ПСЖ
Уже на 4-й минуте матча Лиги чемпионов гости открыли счет
4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Гости в дебюте матча в Париже вышли вперед (1:0).
Уже на 4-й минуте Луис Диас забил быстрый гол для Баварии в ворота ПСЖ
ГОЛ! 0:1. Луис Диас, 4 мин
