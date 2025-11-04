Игрок Арсенала установил новый возрастной рекорд Лиги чемпионов

Игрок Арсенала Макс Доуман стал самым молодым футболистом, сыгравшим в матче Лиги чемпионов.

Произошло это в матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором Арсенал на выезде победил Славию со счетом 3:0.

Молодой англичанин в возрасте 15 лет и 308 дней вышел на замену, тем самым превзойдя достижение Юссуфа Мукоко из Боруссии Дортмунд (16 лет и 18 дней).

Самые молодые игроки в истории Лиги чемпионов:

15 лет и 308 дней – Макс Доуман (Арсенал)

16 лет и 18 дней – Юссуфа Мукоко (Боруссия Дортмунд)

16 лет и 68 дней – Ламин Ямаль (Барселона)