Игрок Арсенала установил новый возрастной рекорд Лиги чемпионов
Произошло это в матче против пражской Славии
Игрок Арсенала Макс Доуман стал самым молодым футболистом, сыгравшим в матче Лиги чемпионов.
Произошло это в матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором Арсенал на выезде победил Славию со счетом 3:0.
Молодой англичанин в возрасте 15 лет и 308 дней вышел на замену, тем самым превзойдя достижение Юссуфа Мукоко из Боруссии Дортмунд (16 лет и 18 дней).
Самые молодые игроки в истории Лиги чемпионов:
- 15 лет и 308 дней – Макс Доуман (Арсенал)
- 16 лет и 18 дней – Юссуфа Мукоко (Боруссия Дортмунд)
- 16 лет и 68 дней – Ламин Ямаль (Барселона)
Max Dowman becomes the youngest player in Champions League history 💫#UCL pic.twitter.com/SJvL06qSMG— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025
