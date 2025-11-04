Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Арсенала установил новый возрастной рекорд Лиги чемпионов
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:15
Игрок Арсенала установил новый возрастной рекорд Лиги чемпионов

Произошло это в матче против пражской Славии

Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Доуман

Игрок Арсенала Макс Доуман стал самым молодым футболистом, сыгравшим в матче Лиги чемпионов.

Произошло это в матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором Арсенал на выезде победил Славию со счетом 3:0.

Молодой англичанин в возрасте 15 лет и 308 дней вышел на замену, тем самым превзойдя достижение Юссуфа Мукоко из Боруссии Дортмунд (16 лет и 18 дней).

Самые молодые игроки в истории Лиги чемпионов:

  • 15 лет и 308 дней – Макс Доуман (Арсенал)
  • 16 лет и 18 дней – Юссуфа Мукоко (Боруссия Дортмунд)
  • 16 лет и 68 дней – Ламин Ямаль (Барселона)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус
