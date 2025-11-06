Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не мог поверить в это. Судаков рассказал о последней переписке с Мудриком
06 ноября 2025, 07:10
У украинца второй раз родилась дочь

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

У украинского футболиста Георгия Судакова и его жены Елизаветы родилась вторая дочь, которую назвали Злата.

Судаков поделился, как на радостное событие отреагировал его близкий друг и игрок «Челси» Михаил Мудрик.

«Я не могу поверить, что у тебя уже двое детей», – сказал Мудрик Судакову.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Дмитрий Олийченко
