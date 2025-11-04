Британский скаут – об игроке сборной Украины: «Он – немного нестабильный»

Британский скаут Брайан Кинг поделился мнениями об игре украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.

«Миколенко – немного нестабильный игрок. В последнее время он не часто показывает высокие результаты», – сказал Кинг в интервью Goodison News.

В текущем сезоне Миколенко сыграл в составе «Эвертона» восемь матчей. Результативными действиями в них Виталий не отметился.

Ранее сообщалось, что клубы Ла Лиги и Серии А потрясены игрой Миколенко и могут попытаться подписать украинца.