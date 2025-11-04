Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Британский скаут – об игроке сборной Украины: «Он – немного нестабильный»
Англия
04 ноября 2025, 18:54
3

Британский скаут – об игроке сборной Украины: «Он – немного нестабильный»

Брайан Кинг оценил игру Виталия Миколенко

Британский скаут – об игроке сборной Украины: «Он – немного нестабильный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Британский скаут Брайан Кинг поделился мнениями об игре украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.

«Миколенко – немного нестабильный игрок. В последнее время он не часто показывает высокие результаты», – сказал Кинг в интервью Goodison News.

В текущем сезоне Миколенко сыграл в составе «Эвертона» восемь матчей. Результативными действиями в них Виталий не отметился.

Ранее сообщалось, что клубы Ла Лиги и Серии А потрясены игрой Миколенко и могут попытаться подписать украинца.

Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
