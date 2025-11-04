Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВАНАТ: «В Испании болельщики, в отличие от украинских, поддерживают»
Испания
04 ноября 2025, 19:09
ВАНАТ: «В Испании болельщики, в отличие от украинских, поддерживают»

Нападающий Жироны назвал отличия между Украиной и Испанией

ВАНАТ: «В Испании болельщики, в отличие от украинских, поддерживают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Нападающий «Жироны» Владислав Ванат сравнил футбол и жизнь в Украине и Испании.

«Уже узнают на улицах. Вот когда выходили в торговый центр, подходили люди фотографироваться. Но в Киеве то же самое было, так что это не новость.

Менталитет у них классный, испанцы все приветливые, все желают тебе всего наилучшего. Болельщики, в отличие от украинских, поддерживают тебя.

Еда вкусная, тренировочная база классная, погода теплая, солнце. Так что все в порядке.

Футбол, конечно, другой, многое по-другому в Испании».

Отметим, что после перехода в «Жирону» Ванат сыграл за каталонцев 9 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее Владислав рассказал о разнице между «Динамо» и «Жироной».

Иван Чирко
Lulinnha
Просто попал в футбольную среду. 
Pop
В Іспанії на відміну від України футболісти грають у футбол
SandroKing
Та ще декілька провальних матчів як 2 останніх в чемпіонаті і побачимо як ти заговориш. 
Євген Ткаченко
А найголовніше немає єбанутих сусідів 
