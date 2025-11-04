ВАНАТ: «В Испании болельщики, в отличие от украинских, поддерживают»

Нападающий «Жироны» Владислав Ванат сравнил футбол и жизнь в Украине и Испании.

«Уже узнают на улицах. Вот когда выходили в торговый центр, подходили люди фотографироваться. Но в Киеве то же самое было, так что это не новость.

Менталитет у них классный, испанцы все приветливые, все желают тебе всего наилучшего. Болельщики, в отличие от украинских, поддерживают тебя.

Еда вкусная, тренировочная база классная, погода теплая, солнце. Так что все в порядке.

Футбол, конечно, другой, многое по-другому в Испании».