ВАНАТ: «В Испании болельщики, в отличие от украинских, поддерживают»
Нападающий Жироны назвал отличия между Украиной и Испанией
Нападающий «Жироны» Владислав Ванат сравнил футбол и жизнь в Украине и Испании.
«Уже узнают на улицах. Вот когда выходили в торговый центр, подходили люди фотографироваться. Но в Киеве то же самое было, так что это не новость.
Менталитет у них классный, испанцы все приветливые, все желают тебе всего наилучшего. Болельщики, в отличие от украинских, поддерживают тебя.
Еда вкусная, тренировочная база классная, погода теплая, солнце. Так что все в порядке.
Футбол, конечно, другой, многое по-другому в Испании».
Отметим, что после перехода в «Жирону» Ванат сыграл за каталонцев 9 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Ранее Владислав рассказал о разнице между «Динамо» и «Жироной».
