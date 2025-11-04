Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
04 ноября 2025, 18:51 | Обновлено 04 ноября 2025, 19:06
Украинский арбитр назначен на матч Лиги Европы с клубом АПЛ

Николай Балакин рассудит матч «Штурм» – «Ноттингем Форест»

Украинский арбитр назначен на матч Лиги Европы с клубом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

Украинский арбитр Николай Балакин рассудит матч четвертого тура Лиги Европы между «Штурмом» и «Ноттингем Форест».

Поединок состоится 6 ноября и пройдет на стадионе «Меркур Арена» в Граце. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Помогать Николаю Балакину будут Александр Беркут и Владимир Высоцкий, четвертым арбитром будет Виталий Романов. Ответственным за VAR будет немец Роберт Шредер, а его помощник станет украинец Дмитрий Панчищин.

Ранее сообщалось о том, что украинка будет обслуживать матчи первого в истории женского ЧМ по футзалу.

Даниил Кирияка Источник: УЕФА
