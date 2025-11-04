Украинский арбитр назначен на матч Лиги Европы с клубом АПЛ
Николай Балакин рассудит матч «Штурм» – «Ноттингем Форест»
Украинский арбитр Николай Балакин рассудит матч четвертого тура Лиги Европы между «Штурмом» и «Ноттингем Форест».
Поединок состоится 6 ноября и пройдет на стадионе «Меркур Арена» в Граце. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Помогать Николаю Балакину будут Александр Беркут и Владимир Высоцкий, четвертым арбитром будет Виталий Романов. Ответственным за VAR будет немец Роберт Шредер, а его помощник станет украинец Дмитрий Панчищин.
