Украинский арбитр назначен на матч Лиги Европы с клубом АПЛ

Украинский арбитр Николай Балакин рассудит матч четвертого тура Лиги Европы между «Штурмом» и «Ноттингем Форест».

Поединок состоится 6 ноября и пройдет на стадионе «Меркур Арена» в Граце. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помогать Николаю Балакину будут Александр Беркут и Владимир Высоцкий, четвертым арбитром будет Виталий Романов. Ответственным за VAR будет немец Роберт Шредер, а его помощник станет украинец Дмитрий Панчищин.

Ранее сообщалось о том, что украинка будет обслуживать матчи первого в истории женского ЧМ по футзалу.