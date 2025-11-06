Саудовская Аравия06 ноября 2025, 16:10 | Обновлено 06 ноября 2025, 16:39
1012
1
Криштиану РОНАЛДУ: «Стал миллиардером в 39 лет. Знал, что так и будет»
Игрок рассказал, что следит за своими финансами
06 ноября 2025, 16:10 | Обновлено 06 ноября 2025, 16:39
1012
40-летний Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что в октябре стал миллиардером. На самом деле это случилось еще в прошлом году.
«Этой осенью я стал миллиардером? Это неправда. Это случилось раньше, когда меня было 39 лет. Я слежу за своими финансами, поэтому знаю. Знал, что это случится и был готов».
«Был невероятно счастлив. Будто выиграл Золотой мяч», – сказал Роналду.
Недавно игрок на два сезона продлил контракт с саудовским Аль-Насром.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 ноября 2025, 07:44 15
Бывший игрок киевского клуба прокомментировал слова президента в адрес Олега Саленко
Футбол | 06 ноября 2025, 16:04 0
Бывший игрок киевского клуба уверен, что подопечных Шовковского ждет тяжелый матч
Футбол | 06.11.2025, 06:23
Теннис | 05.11.2025, 20:33
Футбол | 06.11.2025, 13:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
зверюга
Популярные новости
06.11.2025, 08:33
05.11.2025, 07:02 1
Теннис
05.11.2025, 05:01 64
05.11.2025, 06:23 8
05.11.2025, 09:13
05.11.2025, 08:44 13
05.11.2025, 06:42 1