Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
06 ноября 2025, 16:10 | Обновлено 06 ноября 2025, 16:39
1

Криштиану РОНАЛДУ: «Стал миллиардером в 39 лет. Знал, что так и будет»

Игрок рассказал, что следит за своими финансами

06 ноября 2025, 16:10 | Обновлено 06 ноября 2025, 16:39
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

40-летний Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что в октябре стал миллиардером. На самом деле это случилось еще в прошлом году.

«Этой осенью я стал миллиардером? Это неправда. Это случилось раньше, когда меня было 39 лет. Я слежу за своими финансами, поэтому знаю. Знал, что это случится и был готов».

«Был невероятно счастлив. Будто выиграл Золотой мяч», – сказал Роналду.

Недавно игрок на два сезона продлил контракт с саудовским Аль-Насром.

Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Иван Зинченко Источник: Marca
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ярослав Яр
зверюга
