Криштиану РОНАЛДУ: «Стал миллиардером в 39 лет. Знал, что так и будет»

40-летний Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что в октябре стал миллиардером. На самом деле это случилось еще в прошлом году.

«Этой осенью я стал миллиардером? Это неправда. Это случилось раньше, когда меня было 39 лет. Я слежу за своими финансами, поэтому знаю. Знал, что это случится и был готов».

«Был невероятно счастлив. Будто выиграл Золотой мяч», – сказал Роналду.

Недавно игрок на два сезона продлил контракт с саудовским Аль-Насром.