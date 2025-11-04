Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стив Макманаман держит интересный рекорд Ливерпуля и Реала
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 18:08 |
Стив Макманаман держит интересный рекорд Ливерпуля и Реала

Англичанин суммарно сыграл больше всех за «Ливерпуль» и «Реал»

Стив Макманаман держит интересный рекорд Ливерпуля и Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Стим Макманаман

Английский полузащитник Стив Макманаман является рекордсменом по суммарному количеству матчей, сыгранных за «Ливерпуль» и «Реал».

Известный статистический портал Transfermarkt подготовил к матчу 4-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» интересный рейтинг.

Опубликован топ-10 игроков, которые в свое время выступали как за «Ливерпуль», так и за «Реал», по суммарному количеству матчей за оба клуба.

Стив МакМанаман с 522 играми в составах английской и испанской команд возглавляет данный интересный рейтинг.

Вторым идет нынешний тренер Реала Хаби Алонсо, в активе которого 446 сыгранных матчей.

Замыкает тройку действующий игрок королевского клуба Трент Александер-Арнольд (364).

Игроки с наибольшим суммарным количеством матчей за «Ливерпуль» и «Реал»:

  • 522 – Стив Макманаман (Англия)
  • 446 – Хаби Алонсо (Испания)
  • 364 – Трент Александер-Арнольд (Англия)
  • 342 – Майкл Оуэн (Англия)
  • 336 – Альваро Арбелоа (Испания)
  • 333 – Фернандо Мор'ентес (Испания)
  • 220 – Фабиньо (Бразилия)
  • 198 – Ежи Дудек (Польша)
  • 55 – Николя Анелька (Франция)
  • 41 – Антонио Нуньес (Испания)
  • 22 – Нури Шахин (Турция)
Стив Макманаман Ливерпуль Ливерпуль - Реал Реал Мадрид Лига чемпионов статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
