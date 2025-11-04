Стив Макманаман держит интересный рекорд Ливерпуля и Реала
Англичанин суммарно сыграл больше всех за «Ливерпуль» и «Реал»
Английский полузащитник Стив Макманаман является рекордсменом по суммарному количеству матчей, сыгранных за «Ливерпуль» и «Реал».
Известный статистический портал Transfermarkt подготовил к матчу 4-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» интересный рейтинг.
Опубликован топ-10 игроков, которые в свое время выступали как за «Ливерпуль», так и за «Реал», по суммарному количеству матчей за оба клуба.
Стив МакМанаман с 522 играми в составах английской и испанской команд возглавляет данный интересный рейтинг.
Вторым идет нынешний тренер Реала Хаби Алонсо, в активе которого 446 сыгранных матчей.
Замыкает тройку действующий игрок королевского клуба Трент Александер-Арнольд (364).
Игроки с наибольшим суммарным количеством матчей за «Ливерпуль» и «Реал»:
- 522 – Стив Макманаман (Англия)
- 446 – Хаби Алонсо (Испания)
- 364 – Трент Александер-Арнольд (Англия)
- 342 – Майкл Оуэн (Англия)
- 336 – Альваро Арбелоа (Испания)
- 333 – Фернандо Мор'ентес (Испания)
- 220 – Фабиньо (Бразилия)
- 198 – Ежи Дудек (Польша)
- 55 – Николя Анелька (Франция)
- 41 – Антонио Нуньес (Испания)
- 22 – Нури Шахин (Турция)
