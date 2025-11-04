Стив Макманаман держит интересный рекорд Ливерпуля и Реала

Английский полузащитник Стив Макманаман является рекордсменом по суммарному количеству матчей, сыгранных за «Ливерпуль» и «Реал».

Известный статистический портал Transfermarkt подготовил к матчу 4-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» интересный рейтинг.

Опубликован топ-10 игроков, которые в свое время выступали как за «Ливерпуль», так и за «Реал», по суммарному количеству матчей за оба клуба.

Стив МакМанаман с 522 играми в составах английской и испанской команд возглавляет данный интересный рейтинг.

Вторым идет нынешний тренер Реала Хаби Алонсо, в активе которого 446 сыгранных матчей.

Замыкает тройку действующий игрок королевского клуба Трент Александер-Арнольд (364).

Игроки с наибольшим суммарным количеством матчей за «Ливерпуль» и «Реал»: