Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нам нужно забыть об этой игре»

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский поделился эмоциями после победы своей команды над Сассуоло (2:1)

– Дорога еще длинная, и мы видели, как все праздновали. Мы ощутили давление, но мы вместе. Мы как одна лодка и должны бороться до конца. Все ребята, выходящие из скамьи, дали энергию. Все хотят играть, но мы команда и должны оставаться единственными до последнего матча чемпионата. Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли на игру. Мы отдали все и теперь должны готовиться к следующему матчу.

– Я видел очень эмоциональное объятие с вашими тренерами, Роберто Муджитой и Доменико Кришито. Что вы говорили со штабом?

– Миммо, тренер, многое прошел здесь, в Генуе, и знает все изнутри, глубоко. Он мотивировал команду и дал нам дополнительный импульс. Он знает, как тяжело играть в Генуе, это нелегко. С одной стороны, это непросто, но с другой – это здорово. Болельщики отличные. Нам чуть-чуть не везло, но я рад и за них, что они пришли в трудный момент. Они зарядили нас и дали команде нечто большее.

– Какое значение имеет эта победа для города?

– Мы выиграли этот матч для всех генуэзцев, но нужно оставаться сосредоточенными. Дальше нам нужно забыть об этой игре и думать о «Фиорентине», – сказал Малиновский.

В нынешнем сезоне Дженоа занимает 18-ю строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе шесть зачетных пунктов после 10 сыгранных матчей.