Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 13:16 | Обновлено 04 ноября 2025, 13:20
Хаби АЛОНСО: «Он обязательно добьется успеха, я не имею никаких сомнений»

Коуч Реала расхвалил Флориана Вирца

Хаби АЛОНСО: «Он обязательно добьется успеха, я не имею никаких сомнений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо расхвалил новичка Ливерпуля Флориана Вирца перед очным матчем «сливочных» и «красных» в Лиге чемпионов.

«Он обязательно добьется успеха, я не имею никаких сомнений. Это только вопрос времени. Для него большой вызов – перейти в «Ливерпуль» после стольких лет в Германии, где прошла вся его жизнь. Ему нужно адаптироваться.

Он очень особенный игрок – обладает уникальными качествами и неповторимой личностью. Он очень конкурентен, и подобное случалось со многими футболистами, которые переходили в Премьер-лигу. Я благодарен ему – в известной степени именно благодаря ему здесь. Надеюсь, это произойдет не сегодня, но я с нетерпением жду, когда он станет демонстрировать свои качества и свой класс», – сказал Алонсо.

Матч Ливерпуль – Реал запланирован на вторник, 4 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Флориан Вирц Хаби Алонсо Реал - Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов Ливерпуль
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
