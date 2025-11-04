Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Возможно, это произошло из-за неопытности Шовковского»
Лига конференций
04 ноября 2025, 15:12 |
595
0

Игорь СУРКИС: «Возможно, это произошло из-за неопытности Шовковского»

Президент «Динамо» пояснил, почему киевляне не вышли в Лигу чемпионов

04 ноября 2025, 15:12 |
595
0
Игорь СУРКИС: «Возможно, это произошло из-за неопытности Шовковского»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Президент киевского Динамо Игорь Суркис объяснил, почему «бело-синим» не удалось квалифицироваться к основному этапу Лиги чемпионов. Функционер пожаловался на нехватку опыта у Александра Шовковского.

- Многие говорят, что, вылетев из Лиги чемпионов, для «Динамо» самое главное теперь – чемпионат и Кубок Украины. Впереди у команды игра в Лиге конференций против «Зрински». Какие задачи ставятся на нее и вообще какие цели на евросезон?

– На евросезон у «Динамо» стояла задача попасть в Лигу чемпионов. По разным причинам команда этого не сделала. Возможно, по неопытности главного тренера...

Объясню почему. Основные игроки собрались только 24 июня – те, кто не выступал в сборной. Игравшие в национальной команде присоединились 1-го или 2-го числа непосредственно на сборе в Австрии. Игравшие за молодежную сборную прибыли 9-10 числа, а первый матч в сезоне состоялся уже 22 или 23 числа. То есть приехавшие из «молодежки» составляли около 80% основного состава «Динамо». Это фактически наши ключевые игроки, – сказал Суркис.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 10 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.

По теме:
Эксперт: «Шахтер доминировал в обоих матчах против Динамо»
Названа судейская бригада на матч Динамо – Зриньски
Ванат рассказал о разнице между Динамо и Жироной после перехода в Ла Лигу
Александр Шовковский Динамо Киев Лига конференций Игорь Суркис
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер ЛНЗ больше не сыграет в этом году. Его ждет операция
Футбол | 04 ноября 2025, 13:58 0
Лидер ЛНЗ больше не сыграет в этом году. Его ждет операция
Лидер ЛНЗ больше не сыграет в этом году. Его ждет операция

Травма Романа Дидыка оказалась серьезной

Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Футбол | 04 ноября 2025, 11:40 50
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером

Президент «Динамо» дал большое интервью

Игорь СУРКИС после матча с Шахтером: «Мы знаем, кто за всем этим стоит»
Футбол | 04.11.2025, 12:27
Игорь СУРКИС после матча с Шахтером: «Мы знаем, кто за всем этим стоит»
Игорь СУРКИС после матча с Шахтером: «Мы знаем, кто за всем этим стоит»
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 03.11.2025, 19:50
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 06:45
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 7
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 9
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 32
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем