Игорь СУРКИС: «Возможно, это произошло из-за неопытности Шовковского»

Президент киевского Динамо Игорь Суркис объяснил, почему «бело-синим» не удалось квалифицироваться к основному этапу Лиги чемпионов. Функционер пожаловался на нехватку опыта у Александра Шовковского.

- Многие говорят, что, вылетев из Лиги чемпионов, для «Динамо» самое главное теперь – чемпионат и Кубок Украины. Впереди у команды игра в Лиге конференций против «Зрински». Какие задачи ставятся на нее и вообще какие цели на евросезон?

– На евросезон у «Динамо» стояла задача попасть в Лигу чемпионов. По разным причинам команда этого не сделала. Возможно, по неопытности главного тренера...

Объясню почему. Основные игроки собрались только 24 июня – те, кто не выступал в сборной. Игравшие в национальной команде присоединились 1-го или 2-го числа непосредственно на сборе в Австрии. Игравшие за молодежную сборную прибыли 9-10 числа, а первый матч в сезоне состоялся уже 22 или 23 числа. То есть приехавшие из «молодежки» составляли около 80% основного состава «Динамо». Это фактически наши ключевые игроки, – сказал Суркис.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 10 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.