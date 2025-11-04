Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль планирует оставить 25-летнего хавбека до 2030 года
Англия
04 ноября 2025, 11:02 |
271
0

Ливерпуль планирует оставить 25-летнего хавбека до 2030 года

Английский клуб заинтересован в услугах Собослаи

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Доминик Собослаи

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с центральным полузащитником Домиником Собослаи.

Согласно данным инсайдера Николо Скиро, речь идет о трудовом соглашении до 2030 или даже 2031 года.

Срок действующего контракта венгерского футболиста и клуба истекает летом 2028 года.

«Ливерпуль» приобрел 25-летнего Собослаи за 70 миллионов евро у немецкого «Лейпцига» в 2023 году. В текущем сезоне онсыграл в 14 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в активе игрока 2 забитых мяча и 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» хочет совершить три трансфера суммарно на 230 миллионов евро в это зимнее окно. Речт идет о полузащитнике «Реала» Эдуардо Камавинге, хавбеке «ПСЖ» Витинье и защитнике «Интера» Алессандро Бастони.

Доминик Собослаи Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ Николо Скира
Оксана Баландина Источник: Николо Скира
