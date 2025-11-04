Ливерпуль планирует оставить 25-летнего хавбека до 2030 года
Английский клуб заинтересован в услугах Собослаи
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с центральным полузащитником Домиником Собослаи.
Согласно данным инсайдера Николо Скиро, речь идет о трудовом соглашении до 2030 или даже 2031 года.
Срок действующего контракта венгерского футболиста и клуба истекает летом 2028 года.
«Ливерпуль» приобрел 25-летнего Собослаи за 70 миллионов евро у немецкого «Лейпцига» в 2023 году. В текущем сезоне онсыграл в 14 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в активе игрока 2 забитых мяча и 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» хочет совершить три трансфера суммарно на 230 миллионов евро в это зимнее окно. Речт идет о полузащитнике «Реала» Эдуардо Камавинге, хавбеке «ПСЖ» Витинье и защитнике «Интера» Алессандро Бастони.
🚨 Excl. - #Liverpool are planning Dominik #Szoboszlai’s cotntact extension. Ready a new long term deal (until 2030 or 2031). #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 4, 2025
