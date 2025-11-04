Венсан КОМПАНИ: «Как победить ПСЖ? Не знаю. Мы должны верить...»

Во вторник, 4 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани поделился ожиданиями от важного противостояния.

– Каков рецепт победы над ПСЖ?

– Не знаю! Мы должны верить, ведь мы играем против чемпионов Европы, которые в этом сезоне всегда являются фаворитами. Это всё ещё испытание, которое нужно преодолеть. Мы должны верить в свои шансы.

Мы многому научились в прошлом сезоне, играя с ними, а в этом сезоне узнали ещё больше о ПСЖ. Мы потратили много часов на подготовку к этому матчу, и очень здорово анализировать стиль игры другой команды.

– Какой аспект игры ПСЖ впечатляет вас больше всего?

– Всё дело в команде, в её готовности бежать, будь то с мячом или после его потери. Думаю, когда ПСЖ играет хорошо, нет смысла сосредотачиваться на одном конкретном игроке. Это не главная сила ПСЖ.

У ПСЖ всегда были игроки мирового класса, но их сила – в командной работе, и именно это делает матч интересным. Поединок будет напряжённым; обе команды обладают отличными качествами, и всё будет зависеть от деталей.

– Как вам удастся сдержать Нуну Мендеша?

– В ПСЖ есть индивидуальная составляющая, ведь можно вспомнить Мендеша, Хакими, Дембеле, обладателя «Золотого мяча». Этот список можно продолжать бесконечно. Их сила в том, что они работают как команда.

Мендешу это только на руку; он игрок, который отлично играет на открытой площадке против команд, где условия равны. Именно такие матчи улучшают его игру. У нас тоже есть свои сильные стороны – игроки, способные играть в подобной обстановке.

– Какой тип матча вы ожидаете?

– В прошлом сезоне мы уже играли с ПСЖ: один раз выиграли, один раз проиграли, но счёт мог быть и другим. Вот так. Если все будут в форме, как у нас и у ПСЖ, нас ждёт интересный матч Лиги чемпионов.

– Считаете ли вы этот матч самым большим испытанием в вашей карьере против команды, которая значительно улучшилась с момента ваших предыдущих встреч?

– В каких областях команда улучшилась? Если смотреть только на результаты прошлого сезона, то ПСЖ испытывал трудности в Лиге чемпионов, но выиграл Лигу 1. Но если посмотреть на игру, то это была команда, которая доминировала в каждом матче, заслуживала победы, и результаты не отражали того, чего они добились позже.

ПСЖ уже был очень силён в 2024 году. У них есть молодые игроки, что является преимуществом, ведь они всегда могут прогрессировать. Это команда, которая всё ещё учится играть сообща. Матчи против них всегда равные. Со временем мы видим прогресс, потому что команда уже сложилась, и мы стараемся делать то же самое.

– Каково ваше мнение о творчестве Луиса Энрике?

– ПСЖ – клуб с революционной идеей. Ему удалось воплотить её в жизнь с помощью молодых игроков. Даже те игроки, которых он привёл, уже хороши, и через пять-шесть лет они станут ещё лучше. Мы всегда можем говорить о тактике и стратегии, но я думаю, что изменить так много вещей непросто, особенно после того, как его критиковали в начале.

Когда они проиграли нам в ноябре, французские журналисты критиковали его, а в итоге он стал лучшим тренером! Это потрясающая история. То, как Луис Энрике сумел изменить ситуацию и развить клуб, впечатляет.

– Входит ли Дайот Упамекано в тройку лучших защитников мира?

– Я не люблю сравнивать; я всегда считаю, что мои игроки лучше других – я предвзят! Но Упа всегда был ключевым игроком для нашей команды, и в прошлом сезоне нам не хватало его в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это игрок, который представляет для нас огромную ценность, прогрессирует и серьёзно относится к своей роли лидера. Я вижу, что он счастлив, и это самое главное.