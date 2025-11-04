Пирс Морган назвал точное время выхода откровенного интервью с Роналду

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган рассказал, когда выйдут первые фрагменты его интервью с легендарным португальцем Криштиану Роналду.

По его словам, эксклюзивное интервью с 40-летнийм нападающим сборной Португлии выйдет в 14:00 по британскому времени.

Накануне Морган опубликовал несколько коротких фрагментов из этого интервью. К примеру, речь шла и о финансовом положении футболиста.

Морган: «На прошлой неделе вы стали миллиардером…»

Роналду: «Это неправда, это было так много лет назад (смеется)».

Прошлое интервью Моргана с Роналду, трехлетней давности, вызвало огромный интерес болельщиков и хейтеров игрока.

‼️ UPDATE: First clips from my world exclusive new interview with ⁦@Cristiano⁩ drop at 2pm UK time. ⏰ pic.twitter.com/oYUE7QIYXN — Piers Morgan (@piersmorgan) November 3, 2025