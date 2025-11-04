Пирс Морган назвал точное время выхода откровенного интервью с Роналду

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
04 ноября 2025, 06:46
Речь пойдет не только о футболе

Twitter/piersmorgan

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган рассказал, когда выйдут первые фрагменты его интервью с легендарным португальцем Криштиану Роналду.

По его словам, эксклюзивное интервью с 40-летнийм нападающим сборной Португлии выйдет в 14:00 по британскому времени.

Накануне Морган опубликовал несколько коротких фрагментов из этого интервью. К примеру, речь шла и о финансовом положении футболиста.

Морган: «На прошлой неделе вы стали миллиардером…»

Роналду: «Это неправда, это было так много лет назад (смеется)».

Прошлое интервью Моргана с Роналду, трехлетней давности, вызвало огромный интерес болельщиков и хейтеров игрока.

По теме:
ФОТО. Известная компания оденет Барселону для официальных мероприятий
ВИДЕО. Не Мудрик! Фаны АПЛ определили «мистического игрока» Медиалиги
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая избранница Ламина Ямаля, которая без ума от Хвичи
