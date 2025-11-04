Пирс Морган назвал точное время выхода откровенного интервью с Роналду
Речь пойдет не только о футболе
Британский журналист и телеведущий Пирс Морган рассказал, когда выйдут первые фрагменты его интервью с легендарным португальцем Криштиану Роналду.
По его словам, эксклюзивное интервью с 40-летнийм нападающим сборной Португлии выйдет в 14:00 по британскому времени.
Накануне Морган опубликовал несколько коротких фрагментов из этого интервью. К примеру, речь шла и о финансовом положении футболиста.
Морган: «На прошлой неделе вы стали миллиардером…»
Роналду: «Это неправда, это было так много лет назад (смеется)».
Прошлое интервью Моргана с Роналду, трехлетней давности, вызвало огромный интерес болельщиков и хейтеров игрока.
‼️ UPDATE: First clips from my world exclusive new interview with @Cristiano drop at 2pm UK time. ⏰ pic.twitter.com/oYUE7QIYXN— Piers Morgan (@piersmorgan) November 3, 2025
🚨🗣️ Piers Morgan: "You became a billionaire last week…"— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 3, 2025
Cristiano Ronaldo: "It's not true, it was so many years ago (laughs)." pic.twitter.com/rbvieeu8gs
