Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 13:58 |
Лидер ЛНЗ больше не сыграет в этом году. Его ждет операция

Травма Романа Дидыка оказалась серьезной

ФК ЛНЗ. Роман Дидык

Полузащитник черкасского ЛНЗ Роман Дидык получил травму плеча в матче 10 тура Украинской Премьер-лиги против харьковского Металлиста 1925 года (1:0).

Травма Романа оказалась достаточно серьезной. Главный тренер «фиолетовых» Виталий Пономарев заявил, что вице-капитану ЛНЗ нужна операция:

«Роману будут делать операцию. До весны он уже не сыграет», – лаконично ответил Виталий Пономарев.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.

Роман Дидык травма плеча травма Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
