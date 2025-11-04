Лидер ЛНЗ больше не сыграет в этом году. Его ждет операция

Полузащитник черкасского ЛНЗ Роман Дидык получил травму плеча в матче 10 тура Украинской Премьер-лиги против харьковского Металлиста 1925 года (1:0).

Травма Романа оказалась достаточно серьезной. Главный тренер «фиолетовых» Виталий Пономарев заявил, что вице-капитану ЛНЗ нужна операция:

«Роману будут делать операцию. До весны он уже не сыграет», – лаконично ответил Виталий Пономарев.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.