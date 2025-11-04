Лидер ЛНЗ больше не сыграет в этом году. Его ждет операция
Травма Романа Дидыка оказалась серьезной
Полузащитник черкасского ЛНЗ Роман Дидык получил травму плеча в матче 10 тура Украинской Премьер-лиги против харьковского Металлиста 1925 года (1:0).
Травма Романа оказалась достаточно серьезной. Главный тренер «фиолетовых» Виталий Пономарев заявил, что вице-капитану ЛНЗ нужна операция:
«Роману будут делать операцию. До весны он уже не сыграет», – лаконично ответил Виталий Пономарев.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший полузащитник «горняков» и сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Поединок состоится 4 ноября и начнется в 22:00 по Киеву