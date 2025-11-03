ДЕВУШКА ДНЯ. Новая избранница Ламина Ямаля, которая без ума от Хвичи

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
03 ноября 2025, 23:02 | Обновлено 03 ноября 2025, 23:53
По слухам Ламин Ямаль возобновил отношения с Анной Дженьосо

03 ноября 2025, 23:02 | Обновлено 03 ноября 2025, 23:53
Instagram. Анна Дженьосо и Ламин Ямаль

Итальянская инфлюенсер Анна Дженьосо оказалась в центре слухов вокруг расставания Ламина Ямаля и Никки Николь.

Звезда «Барселоны» на выходных написал испанскому ютуберу и журналисту, чтобы сообщить, что его трехмесячные отношения с аргентинской певицей и блогершей закончены. Это вновь подогрело слухи о связи Ямаля – который, по сообщениям, в прошлом месяце летал в Милан – с 20-летней красавицей Анной, большой поклонницей футбола, посещавшей матч «Барселоны» против «Лас-Пальмаса» в прошлом сезоне.

Ведущий шоу-бизнес программы «D Corazon» на телеканале La 1 Хавьер де Ойос зачитал сообщение: «Ламин говорит, что они больше не вместе, и это не связано с изменой».

Он добавил: «Ламин сказал мне, что поездка в Италию не имеет к этому отношения, что он уже не встречался с Никки, когда туда поехал, и не был ни с кем другим».

Пока Ямаль отрицал измену с Анной, Никки Николь пошла еще дальше. Испанский папарацци Жорди Мартин сообщил, что получил сообщение от 25-летней рэперши, которая старше футболиста на семь лет.

Он сказал в видео: «Эксклюзив. Никки Николь связалась со мной сегодня ранним утром и сказала, что рассталась с Ламином Ямалем».

Далее он зачитал ее слова: «Привет, Жорди. Обычно я не делаю таких вещей, но просто хотела уточнить: Ламин и я больше не вместе уже несколько дней – с тех пор, как я уехала из Барселоны».

Отвечая на слухи, что Ямаль тайно встретился с Анной во время своей поездки в Милан, Никки добавила: «Я говорю это из-за слухов об измене. Спасибо, что предупредил, но поверь, если бы мне изменили, я первая бы все прояснила публично – как и раньше».

По слухам, Ямаль изменил Никки с неаполитанкой Анной, которая ранее посещала матчи «Наполи».

Анна – большая поклонница грузинского вингера Хвичи Кварацхелии. У блогерши 700 тысяч подписчиков в Instagram и 1,7 миллиона в TikTok.

Она публиковала фото в футболке Кварацхелии с номером 24 перед его переходом в ПСЖ в январе и подписала: «Ты же знаешь, что я тебя люблю».

В ее профиле написано: «Мы рождены, чтобы быть настоящими, а не идеальными».

Сам Кварацхелия, триумфатор требла в составе парижан, женился в 2023 году на Нице Тавадзе, которая также популярна в соцсетях – у нее более 183 тысяч подписчиков в Instagram.

Кварацхелия неудачно начал сезон, сделав лишь одну голевую передачу в девяти матчах. Грузин перешел в ПСЖ за £59 миллионов из «Наполи» и стал первым игроком из Грузии, забившим в финале Лиги чемпионов.

