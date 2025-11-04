Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Куртуа пытается уговорить футболиста Реала не уходить из клуба
Испания
04 ноября 2025, 23:02
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пытается уговорить полузащитника «бланкос» не делать поспешных выводов и остаться в клубе.

По информации испанских СМИ, Дани Себальос серьезно размышляет над сменой клуба из-за отсутствия игровой практики. Полузащитник ожидал получить больше шансов после ухода Модрича, однако Хаби Алонсо практически не дает ему возможности проявить себя.

Тибо Куртуа, как один из лидеров команды, попытался успокоить партнера. Бельгиец убежден, что Себальос еще получит свой шанс и сможет доказать свою пользу «сливочным». Впрочем, отношения испанца с главным тренером остаются напряженными, а агент футболиста уже начал искать варианты перехода зимой.

Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Дани Себальос
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
