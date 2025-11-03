Поставил точку: украинский защитник сильным ударом забил в Румынии
Дмитрий Поспелов приложился к победе клуба УТА
34-летний украинский защитник Дмитрий Поспелов на последних минутах матча чемпионата Румынии отметился забитым мячом за УТА Арад.
Дмитрий головой замкнул подачу со штрафного на 86-й минуте и поставил точку в победном матче против «Металоглобуса» (2:0).
Поспелов перешел в клуб УТА летом 2025 года и уже успел провести 14 матчей (три гола и ассист).
Чемпионат Румынии. 15-й тур, 2 ноября
УТА Арад – «Металоглобус» Бухарест – 2:0
Голы: Коман, 74, Поспелов, 86
Видео голов и обзор матча:
