Поставил точку: украинский защитник сильным ударом забил в Румынии

34-летний украинский защитник Дмитрий Поспелов на последних минутах матча чемпионата Румынии отметился забитым мячом за УТА Арад.

Дмитрий головой замкнул подачу со штрафного на 86-й минуте и поставил точку в победном матче против «Металоглобуса» (2:0).

Поспелов перешел в клуб УТА летом 2025 года и уже успел провести 14 матчей (три гола и ассист).

Чемпионат Румынии. 15-й тур, 2 ноября

УТА Арад – «Металоглобус» Бухарест – 2:0

Голы: Коман, 74, Поспелов, 86

Видео голов и обзор матча: