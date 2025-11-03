Дмитрий ПЛАХТЫРЬ: «Нам ставят пятый или шестой пенальти. Как-то странно»

В поединке 11-го тупа УПЛ «Полтава» на выезде сыграла вничью 2:2 с «Кривбассом». Результат матча прокомментировал капитан СК «Полтава» Дмитрий Плахтырь, который стал автором второго гола своей команды.

– 2:2 в Кривом Роге – положительный результат для СК Полтава? Или по тому, как сложилась ситуация на футбольном поле, победа тоже была близка?

– Ехали, конечно, за тремя очками. Но один зачетный пункт – тоже нормально. Думаю, то, как в конце складывалась ситуация на футбольном поле, то и одно очко – неплохой результат.

– Эпизод, который произошел в вашей штрафной с фолом… Опишите его? Из-за чего арбитр назначил пенальти?

– Обычная борьба была. Таких пенальти можно ставить по десять за тайм. Мы уже одиннадцатую игру играем, а нам ставят пятый или шестой пенальти. Это как-то странно. Считаю, что арбитру нужно было посмотреть ВАР. Но поставил это и поставил, что тут скажешь.

– Вспоминая ваш гол. Со стандарта получилась подача. Вы так подсекали мяч в сторону ворот или продолжали передачу?

– Да, я продолжал дальше, не бил, а получилось, что мяч залетел в ворота. Рад забить дебютный гол. Надеюсь, не последний.

– Во втором тайме за счет чего выдержали? Казалось, было нелегко. Кривбасс вас особенно прижал к своим воротам. Где нашли силы, учитывая, что у вас и на прошлой неделе была непростая игра с Колосом?

– Это все следствие тренировок. У нас интенсивные тренировки. Каждый день тяжело работаем, чтобы на 60-й минуте у нас могло открыться второе дыхание.

– Ваша команда сейчас идет на последнем месте, эти ничьи с хорошими крепкими командами дают стимул, воодушевление, возможно, внутреннее ощущение, что это временное место в турнирной таблице?

– Надеюсь, что временное. Две игры подряд забиваем, это уже какой-то позитив. Поэтому будем двигаться дальше. По очку взяли в двух играх, думаю, в следующей уже нужно брать три зачетных пункта.