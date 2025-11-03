Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 3 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Полесье – Металлист 1925

Ggbet 1.91 – 3.38 – 4.68

19:30 Сассуоло – Дженоа

Ggbet 2.55 – 3.03 – 3.42

21:45 Лацио – Кальяри

Ggbet 1.68 – 3.94 – 6.03

22:00 Сандерленд – Эвертон

Ggbet 3.02 – 3.15 – 2.73

22:00 Овьедо – Осасуна

Ggbet 3.15 – 3.13 – 2.64

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
