ВИДЕО. Дикая ошибка вратаря. Карпаты вышли вперед в матче с ЛНЗ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 16:13 | Обновлено 03 ноября 2025, 16:16
Взятие ворот в свой актив записал Игорь Краснопир

ФК Карпаты. Игорь Краснопир

Украинский нападающий «Карпат» Игорь Краснопир вывел львовскую команду вперед в матче с ЛНЗ.

Поединок 11-го тура чемпионат Украины принимает стадион «Черкассы-Арена». Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.

На 25-й минуте встречи голкипер хозяев поля Алексей Паламарчук не сумел зафиксировать мяч в своих руках, после чего на добивании сыграл Владислав Бабогло. Защитник сорной Молдовы пробил по ворота ЛНЗ, но по пути в сетку мяч попал в ногу Краснопира, на которого этот мяч и «записали».

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Карпаты Игорь Краснопир Алексей Паламарчук
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
