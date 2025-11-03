Украинский нападающий «Карпат» Игорь Краснопир вывел львовскую команду вперед в матче с ЛНЗ.

Поединок 11-го тура чемпионат Украины принимает стадион «Черкассы-Арена». Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.

На 25-й минуте встречи голкипер хозяев поля Алексей Паламарчук не сумел зафиксировать мяч в своих руках, после чего на добивании сыграл Владислав Бабогло. Защитник сорной Молдовы пробил по ворота ЛНЗ, но по пути в сетку мяч попал в ногу Краснопира, на которого этот мяч и «записали».

❗️ ВИДЕО. Дикая ошибка вратаря. Карпаты вышли вперед в матче с ЛНЗ