Известный тренер назвал виновного в первом пропущенном голе Динамо

Бывший тренер ряда украинских клубов Олег Дулуб разобрал первый гол «Шахтера» в матче 11-го тура УПЛ с «Динамо» (3:1).

«Прежде всего я отмечу исполнительское мастерство Педриньо, который сделал результативную подачу на Эгинальду. «Горняки» использовали в этом эпизоде два блока игроков: первый – для Бражка, второй – для Попова. Именно в это пространство открылся Эгинальду.

Безусловно, Пихаленок не справился в этом эпизоде с Эгинальду. Насколько я понимаю, «Динамо» использовало комбинированный метод защиты при обороне на угловых. Поэтому Пихаленок действительно не доиграл. Но, на мой взгляд, 70% в таких эпизодах играет именно качество подачи. А здесь Педриньо очень мастерски исполнил».