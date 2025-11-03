Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер назвал виновного в первом пропущенном голе Динамо
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 12:23 | Обновлено 03 ноября 2025, 12:48
1460
3

Известный тренер назвал виновного в первом пропущенном голе Динамо

Игрок киевлян не справился со своим оппонентом

03 ноября 2025, 12:23 | Обновлено 03 ноября 2025, 12:48
1460
3 Comments
Известный тренер назвал виновного в первом пропущенном голе Динамо
ФК Шахтер

Бывший тренер ряда украинских клубов Олег Дулуб разобрал первый гол «Шахтера» в матче 11-го тура УПЛ с «Динамо» (3:1).

«Прежде всего я отмечу исполнительское мастерство Педриньо, который сделал результативную подачу на Эгинальду. «Горняки» использовали в этом эпизоде два блока игроков: первый – для Бражка, второй – для Попова. Именно в это пространство открылся Эгинальду.

Безусловно, Пихаленок не справился в этом эпизоде с Эгинальду. Насколько я понимаю, «Динамо» использовало комбинированный метод защиты при обороне на угловых. Поэтому Пихаленок действительно не доиграл. Но, на мой взгляд, 70% в таких эпизодах играет именно качество подачи. А здесь Педриньо очень мастерски исполнил».

После победы над «Динамо» «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая киевлян на четыре очка.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Попов сильно разозлил бразильцев Шахтера»
Защитник «Динамо»: «Надоело каждый раз проигрывать»
Экс-защитник Шахтера высказался о Классическом
Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Дулуб Шахтер - Динамо Киев
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Футбол | 03 ноября 2025, 03:19 2
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером

Легендарный специалист считает, что вингеру «не дали свободно дышать»

ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
Футбол | 03 ноября 2025, 13:21 0
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи

Джованни Галеоне умер в возрасте 84 лет

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Футбол | 03.11.2025, 07:22
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Бокс | 03.11.2025, 07:37
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
там не было грубых ошибок обороны, просто хорошо сработали игроки Шахтера.
поставили два блока, освободили коридор для Эгиналду, плюс хорошая подача и высокий прыжок. 
Ответить
+1
_ Moore
Винен власник клубу, тому що не створив конкуренції тим же Піхальонку, Рубчинаському і Шапаренку, які недбало без охоти працюють в обороні.
Ответить
0
Khafre
винен Романов, там і близько не було кутового
Ответить
-1
Популярные новости
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 478
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 3
Бокс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
01.11.2025, 22:20 4
Бокс
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем