Украина. Премьер лига03 ноября 2025, 11:57 |
60
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Металлист 1925
Матч 11-го тура УПЛ начнется в 18:00
03 ноября 2025, 11:57 |
60
0
3 ноября 2025 года, в понедельник, в 18:00 стартует матч 11-го тура украинской Премьер-лиги.
На поле Центрального стадиона в Житомире встретятся «Полесье» и «Металлист 1925».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор из Львова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2025, 09:34 2
Донецкий клуб победил киевлян в матче 11-го тура УПЛ
Бокс | 03 ноября 2025, 07:37 7
Бывший промоутер украинского боксера выступал против поединка с Даниелем Дюбуа
Футбол | 02.11.2025, 11:37
Футбол | 03.11.2025, 10:06
Футбол | 02.11.2025, 22:59
Комментарии 0
Популярные новости
02.11.2025, 00:32 3
02.11.2025, 22:04 2
02.11.2025, 00:59 1
03.11.2025, 07:02 1
02.11.2025, 20:50 28
02.11.2025, 19:58 473
01.11.2025, 22:37 9
01.11.2025, 08:41 8