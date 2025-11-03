Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 11:57
60
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Металлист 1925

Матч 11-го тура УПЛ начнется в 18:00

03 ноября 2025, 11:57 |
60
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Металлист 1925
Коллаж Sport.ua

3 ноября 2025 года, в понедельник, в 18:00 стартует матч 11-го тура украинской Премьер-лиги.

На поле Центрального стадиона в Житомире встретятся «Полесье» и «Металлист 1925».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Полесье - Металлист 1925 где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
