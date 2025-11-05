Был ли пенальти? Милевский высказался о скандальном эпизоде ​​в Классико

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 23:53 | Обновлено 06 ноября 2025, 01:04
Артем считает, что арбитр давал Динамо и Шахтеру играть

Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о судействе в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 против донецкого «Шахтера» (1:3):

«Как я и говорил, поздравляю болельщиков «Шахтера». Пенальти на Шоле... Это сложный момент. На удивление, ну если так коротко сказать, на удивление арбитр Виталий Романов давал играть. И той стороне, и «Динамо», и «Шахтеру». Поэтому так и получилось. На этот раз выиграл «Шахтер». Всем хорошей недели».

Ранее эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Шахтера» разобрал комитет арбитров Украинской ассоциации футбола.

Дмитрий Вус Источник: Telegram
