  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «Вместе решили, что он должен стать будущим Барселоны»
Испания
03 ноября 2025, 02:59 |
Немецкий специалист прокомментировал матч с «Эльче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором его подопечные со счетом 3:1 одолели «Эльче»:

«Я видел много вещей, которые мы сделали хорошо, но я также видел некоторые, которые мы сделали не очень хорошо. Мы должны улучшаться. Эта победа придала нам уверенности, это еще один шаг, но мы должны продолжать. Я доволен, и мы должны позитивно настраиваться на предстоящие матчи».

«Мне нравится, как «Эльче» использует мяч, а также как они прессингуют с большой интенсивностью». И «Барселона», и «Эльче» создали много моментов, и, как отметил Ханси Флик, который всегда анализирует, как можно улучшить игру в каждом матче, можно было забить больше.

«Фермин Лопес может дать еще больше. Он хороший игрок для нас, он очень активен. Он всегда там, когда создает моменты и забивает голы».

«Мы хотим выиграть в Лиге чемпионов, а затем в Виго, чтобы сделать еще один шаг вперед. Мы должны быть настроены позитивно. Я доволен победой над Эльче», — признался довольный Флик, хотя и всегда настроен на развитие с каждой игрой.

Барселона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига Маркус Рэшфорд Барселона - Эльче пресс-конференция Фермин Лопес Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: ФК Барселона
