ВИДЕО. Упущенный шанс: Дибала не реализовал пенальти в матче с Миланом
Пауло не перехитрив Майка Меньяна
Известный аргентинский футболист «Ромы» Пауло Дибала не воспользовался случаем забить «Милану» под занавес матча.
Футболист получил шанс пробить с пенальти, однако ему не удалось перехитрить вратаря соперников Майка Меньяна.
Счет остался в пользу «дьяволов» – 1:0.
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
каліч, краще б дали Довбику пробити
