Известный аргентинский футболист «Ромы» Пауло Дибала не воспользовался случаем забить «Милану» под занавес матча.

Футболист получил шанс пробить с пенальти, однако ему не удалось перехитрить вратаря соперников Майка Меньяна.

Счет остался в пользу «дьяволов» – 1:0.

ВИДЕО. Упущенный шанс: Дибала не реализовал пенальти в матче с Миланом