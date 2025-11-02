Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Упущенный шанс: Дибала не реализовал пенальти в матче с Миланом
Италия
02 ноября 2025, 23:38 | Обновлено 02 ноября 2025, 23:39
186
1

ВИДЕО. Упущенный шанс: Дибала не реализовал пенальти в матче с Миланом

Пауло не перехитрив Майка Меньяна

02 ноября 2025, 23:38 | Обновлено 02 ноября 2025, 23:39
186
1 Comments
ВИДЕО. Упущенный шанс: Дибала не реализовал пенальти в матче с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Известный аргентинский футболист «Ромы» Пауло Дибала не воспользовался случаем забить «Милану» под занавес матча.

Футболист получил шанс пробить с пенальти, однако ему не удалось перехитрить вратаря соперников Майка Меньяна.

Счет остался в пользу «дьяволов» – 1:0.

ВИДЕО. Упущенный шанс: Дибала не реализовал пенальти в матче с Миланом

По теме:
Милан – Рома – 1:0. Незабитый пенальти и 13 минут Довбика. Видео гола
Незабитый пенальти. Рома уступила Милану, Довбик вышел на замену
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтар
Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Рома Майк Меньян Пауло Дибала видео пенальти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Футбол | 02 ноября 2025, 05:04 1
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате

Орлы одолели Виторию Гимараеш 3:0, Георгий провел первый тайм, Трубин сыграл на ноль

Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»
Футбол | 02 ноября 2025, 23:52 0
Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»
Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»

Бывший тренер киевлян поделился впечатлениями от Классического

Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Футбол | 02.11.2025, 00:59
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Футбол | 02.11.2025, 08:01
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
каліч, краще б дали Довбику пробити
Ответить
0
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 3
Бокс
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем