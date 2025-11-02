Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
02 ноября 2025, 22:32 |
«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова

Винисиус Тобиас отреагировал на победу над Динамо

ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Бразильский правый защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас после победы в Классическом со счетом 3:1 отреагировал на слова центрбека киевского «Динамо» Дениса Попова:

«Фальшивые бразильцы?».

В матче 11-го тура УПЛ против «Динамо» бразильцы «Шахтера» забили 2 из 3 голов команды.

Напомним, после победы над донецким «Шахтером» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины 29 октября 2025 года Денис Попов заявил, что нынешнее поколение бразильцев «Шахтера» – это «пародия» на бывших легионеров «горняков».

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Винисиус Тобиас Денис Попов
Дмитрий Вус
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
valerafan1
Фальшивих  бразильців  суддя Романов робить не фальшивими. А що так можна було не помітити стовідсоткове пенальті, Катерина Монзуль, Нікола Ріццолі?
Ответить
+2
GloryUkraine
А в чому Попов не правий? Це і дійсно так. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Ну Тобіас то реально слабкий бразил.
Ответить
0
seregka1991
Завелися і виграли. Але справу це не змінює🫢
Ответить
0
serhiy1
Тролити будете як чімпіонат виграєте - молокососи !
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Ответить
-2
Alexander Киев
Навіть молоді бразильці яким по 18 років і ті знущаються із дирявих Сурка 🤣🤣🤣🤣
Ответить
-3
Полковник
 Пафосно потролил дыр очку☝️
    ⚒️       ♿
    😁        😰
    | |\_,      //\_, 
      \ \ 🍆((      
        |,|_       |,|_
Ответить
-3
