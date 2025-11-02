Украина. Премьер лига02 ноября 2025, 22:32 |
«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
Винисиус Тобиас отреагировал на победу над Динамо
02 ноября 2025, 22:32 |
Бразильский правый защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас после победы в Классическом со счетом 3:1 отреагировал на слова центрбека киевского «Динамо» Дениса Попова:
«Фальшивые бразильцы?».
В матче 11-го тура УПЛ против «Динамо» бразильцы «Шахтера» забили 2 из 3 голов команды.
Напомним, после победы над донецким «Шахтером» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины 29 октября 2025 года Денис Попов заявил, что нынешнее поколение бразильцев «Шахтера» – это «пародия» на бывших легионеров «горняков».
