ВИДЕО. Танец работа: Холанд исполнил забавный танец после гола
Ерлінг оформил дубль у ворота «Борнмута»
Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отправил два мяча в ворота «Борнмута» и принес своей команде победу в 11-м туре АПЛ (3:1).
Забив первый гол на 16-й минуте, Эрлинг решил отметить взятие ворот танцем: норвежец исполнил танец робота, как это когда-то делал Питер Крауч.
Напомним, что Холанд повторил рекорд Английской Премьер-лиги, который ранее принадлежал Луису Суаресу и Робби Фаулеру.
La celebración de Haaland haciendo el baile del robot— nenn (fan) (@FCB_nenn) November 2, 2025
Es imposible odiarlo😭pic.twitter.com/BqnZOtXaFL
