  ВИДЕО. Танец работа: Холанд исполнил забавный танец после гола
Англия
02 ноября 2025, 21:23
671
1

Ерлінг оформил дубль у ворота «Борнмута»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отправил два мяча в ворота «Борнмута» и принес своей команде победу в 11-м туре АПЛ (3:1).

Забив первый гол на 16-й минуте, Эрлинг решил отметить взятие ворот танцем: норвежец исполнил танец робота, как это когда-то делал Питер Крауч.

Напомним, что Холанд повторил рекорд Английской Премьер-лиги, который ранее принадлежал Луису Суаресу и Робби Фаулеру.

чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Борнмут видео танцы
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Serhii P.
Танець робота це була "фішка" Пітера Крауча 
https://www.youtube.com/shorts/Xm-C00uKx90
