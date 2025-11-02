Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отправил два мяча в ворота «Борнмута» и принес своей команде победу в 11-м туре АПЛ (3:1).

Забив первый гол на 16-й минуте, Эрлинг решил отметить взятие ворот танцем: норвежец исполнил танец робота, как это когда-то делал Питер Крауч.

Напомним, что Холанд повторил рекорд Английской Премьер-лиги, который ранее принадлежал Луису Суаресу и Робби Фаулеру.

ВИДЕО. Танец работа: Холанд исполнил забавный танец после гола