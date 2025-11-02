Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эрлинг Холанд вошел в историю АПЛ. Такое случалось всего дважды
Англия
02 ноября 2025, 20:46 | Обновлено 02 ноября 2025, 21:01
Эрлинг Холанд вошел в историю АПЛ. Такое случалось всего дважды

Норвежец забил больше одного мяча в последних четырех домашних матчах

Эрлинг Холанд вошел в историю АПЛ. Такое случалось всего дважды
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

25-летний норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в победном матче против «Борнмута» в десятом туре Английской Премьер-лиги (3:1).

Благодаря двум забитым мячам Эрлинг повторил рекорд АПЛ, став третьим футболистом в истории лиги, которому удалось забить более одного гола в четырех домашних матчах подряд.

Ранее подобного добивались Луис Суарес и Робби Фаулер.

Статистика последних четырех домашних матчей Холанда в АПЛ:

  • «Борнмут», 3:1 – дубль
  • «Эвертон», 2:0 – дубль
  • «Бернли», 5:1 – дубль
  • «Манчестер Юнайтед», 3:0 – дубль
Вест Хэм – Ньюкасл – 3:1. Быстрый гол не помог. Видео голов и обзор
Дубль Холанда. Ман Сити переиграл Борнмут и вышел на второе место в АПЛ
ВИДЕО. Ман Сити забил третий гол в ворота Борнмута
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Эрлинг Холанд Робби Фаулер Луис Суарес
Андрей Витренко Источник: Squawka
luceorius
Не оновив рекорд, а долучився до рекордсменів або повторив рекорд.
