Эрлинг Холанд вошел в историю АПЛ. Такое случалось всего дважды
Норвежец забил больше одного мяча в последних четырех домашних матчах
25-летний норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в победном матче против «Борнмута» в десятом туре Английской Премьер-лиги (3:1).
Благодаря двум забитым мячам Эрлинг повторил рекорд АПЛ, став третьим футболистом в истории лиги, которому удалось забить более одного гола в четырех домашних матчах подряд.
Ранее подобного добивались Луис Суарес и Робби Фаулер.
Статистика последних четырех домашних матчей Холанда в АПЛ:
- «Борнмут», 3:1 – дубль
- «Эвертон», 2:0 – дубль
- «Бернли», 5:1 – дубль
- «Манчестер Юнайтед», 3:0 – дубль
⚽⚽ vs. Man Utd— Squawka (@Squawka) November 2, 2025
⚽⚽ vs. Burnley
⚽⚽ vs. Everton
⚽⚽ vs. Bournemouth
Erling Haaland is the third player in Premier League history to score multiple goals in four successive home games after Luis Suárez and Robbie Fowler. 👏 pic.twitter.com/IjDxRUrtFB
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы хотят получить Эрлинга Холанда по цене Дани Ольмо
Промоутер объяснил, почему Александру стоит завершить карьеру