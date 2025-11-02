Англия02 ноября 2025, 19:07 | Обновлено 02 ноября 2025, 19:10
118
0
ВИДЕО. Борнмут сравнял счет, но Холанд тут же оформил дубль
На 33-й минуте счет стал 2:1 в пользу Ман Сити в игре против Борнмута
2 ноября в 18:30 проходит поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ман Сити» принимает «Борнмут» на новой домашней арене Этихад в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 26-й минуте Тайлер Адамс сравнял счет для гостей (1:1).
Однако вскоре форвард горожан Эрлинг Холанд оформил дубль и вывел хозяев поля вперед (2:1).
ГОЛ! 2:1. Эрлинг Холанд, 33 мин
