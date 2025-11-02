Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Борнмут сравнял счет, но Холанд тут же оформил дубль
Англия
02 ноября 2025, 19:07 | Обновлено 02 ноября 2025, 19:10
118
0

ВИДЕО. Борнмут сравнял счет, но Холанд тут же оформил дубль

На 33-й минуте счет стал 2:1 в пользу Ман Сити в игре против Борнмута

02 ноября 2025, 19:07 | Обновлено 02 ноября 2025, 19:10
118
0
ВИДЕО. Борнмут сравнял счет, но Холанд тут же оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 18:30 проходит поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ман Сити» принимает «Борнмут» на новой домашней арене Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 26-й минуте Тайлер Адамс сравнял счет для гостей (1:1).

Однако вскоре форвард горожан Эрлинг Холанд оформил дубль и вывел хозяев поля вперед (2:1).

ГОЛ! 2:1. Эрлинг Холанд, 33 мин

Фотогалерея

По теме:
Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ворскла – Нива Тернополь – 2:0. Конец кризиса? Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Невероятный Холанд. Ман Сити открыл счет в матче с Борнмутом
Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут видео голов и обзор Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Борнмут Тайлер Адамс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!
Теннис | 02 ноября 2025, 14:37 6
Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!
Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!

В финале соревнований в Великобритании Дарья в двух сетах одолела Сюзан Бандекки

Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Футбол | 02 ноября 2025, 00:59 0
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»

Антоненко – о травме Марченко

Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Бокс | 02.11.2025, 00:32
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Футбол | 01.11.2025, 21:45
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 02.11.2025, 18:21
Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
01.11.2025, 00:02
Бокс
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 3
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем