Флик выбрал замену Левандовски. Он побил рекорды Месси и Роналду

Каталонская «Барселона» интересуется английским нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в трансфере 32-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер команды Ханси Флик, который считает его идеальной заменой для Роберта Левандовски.

В сезоне 2025/26 Гарри Кейн провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Гарри Кейн в этом сезоне побил рекорды Лионеля Месси и Криштиану Роналду, забив 20 голов за 12 матчей сезона.