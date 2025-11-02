Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Флик выбрал замену Левандовски. Он побил рекорды Месси и Роналду
Испания
02 ноября 2025, 23:47 |
Флик выбрал замену Левандовски. Он побил рекорды Месси и Роналду

Гарри Кейн может перейти из «Баварии» в «Барселону»

Флик выбрал замену Левандовски. Он побил рекорды Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Каталонская «Барселона» интересуется английским нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в трансфере 32-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер команды Ханси Флик, который считает его идеальной заменой для Роберта Левандовски.

В сезоне 2025/26 Гарри Кейн провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Гарри Кейн в этом сезоне побил рекорды Лионеля Месси и Криштиану Роналду, забив 20 голов за 12 матчей сезона.

Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски трансферы Бавария Гарри Кейн трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Барселона
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Гаррі прям наросхват,нижче Реал тепер Барса,ну тут Флік бачив його Гру в Бундесі зацінив.
Ответить
0
