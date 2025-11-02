ФОТО. Как Шахтер готовился к Классическому дерби проти Динамо

В 11-м туре УПЛ Шахтер примет Динамо. Игра состоится 2 ноября в 18:00 во Львове на Арене Львов.

Шахтер подходит к украинскому класико в статусе лидера УПЛ. В 10 матчах чемпионата команда Арды Турана набрала 21 очко (разница мячей: 19–8) и опережает своего принципиального соперника на 1 балл. В предыдущем туре горняки уверенно обыграли новичка элитного дивизиона Кудривку (4:0) благодаря дублю Кауана Элиаса и голам Олега Очеретько и Антона Глущенко. На этой неделе оранжево-черные уже играли с Динамо в 1/8 финала Кубка Украины: после гола Луки Мейреллиша донеччане вели в счете, однако в середине второго тайма пропустили дважды и уступили (1:2). Самые результативные игроки Шахтера в сезоне – нападающий Кауан Элиас (7 голов и 1 ассист), полузащитники Педриньо (4 гола и 7 ассистов) и Алиссон (4 гола и 6 ассистов). В предстоящем матче команде не помогут травмированные Дмитрий Крыськив, Алиссон и Лассина Траоре.

Динамо после 10 туров Премьер-лиги имеет 20 очков (разница мячей: 27–12) и занимает второе место в турнирной таблице. В предыдущем матче подопечные Александра Шовковского прервали свою осеннюю серию из 5 подряд ничьих в чемпионате Украины, обыграв Кривбасс (4:0). Голами в той встрече отметились Денис Попов, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко и Эдуардо Герреро. В целом беспроигрышная серия команды в УПЛ насчитывает уже 42 матча. Также киевляне продолжают выступления на евроарене: не сумев пройти квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы, бело-синие попали в основной этап Лиги конференций УЕФА, где в двух стартовых поединках потерпели два поражения. Самые результативные футболисты Динамо в текущем сезоне – Назарий Волошин (5 голов и 5 ассистов), Виталий Буяльский (5 голов и 4 ассиста), Эдуардо Герреро (5 голов и 1 ассист). В лазарете столичного клуба находятся защитники Кристиан Биловар и Владислав Дубинчак, полузащитник Николай Шапаренко.

Шахтер и Динамо провели между собой 74 матча в чемпионате Украины. Горняки имеют 28 побед, 21 поединок завершился вничью, 25 раз сильнее были киевляне. Общая разница мячей – 91–87 в пользу оранжево-черных. Беспроигрышная серия донецкой команды в украинском класико на уровне УПЛ насчитывает 7 матчей (3 победы и 4 ничьих).

27 апреля команды играли матч чемпионата на Арене Львов. Донеччане мощно начали встречу и быстро забили дважды: на 6-й минуте Кевин реализовал пенальти, на 20-й отличился Эгиналду. Однако после перерыва киевлянам удалось отыграться: на 56-й минуте Ванат сократил отставание, а в компенсированное время Кабаев сравнял счет. В итоге ничья – 2:2.

На поединке Шахтер – Динамо будет работать бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Ассистенты – Александр Павлинов и Виталий Сухин. Арбитр VAR – Игорь Пасхал.

ФОТО. Как Шахтер готовился к Классическому дерби проти Динамо