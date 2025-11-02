1 ноября Фулхэм переиграл Вулверхэмптон в 10-м туре АПЛ 2025/26.

Матч прошел на стадионе Крэйвен Коттендж в Лондоне – хозяева победили со счетом 3:0.

Голами за лондонцев отличились Райан Сессеньон, Гарри Уилсон и Йерсон Москера (автогол). Гости доигрывали встречу в меньшинстве после прямой красной для Эммануэля Агбаду.

АПЛ 2025/26. 10-й тур, 1 ноября

Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Сессеньон, 9, Уилсон, 62, Москера, 75 – Агбаду, 36

Видеообзор матча