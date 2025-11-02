Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0. Автогол и удаление в матче АПЛ. Видео голов
Чемпионат Англии
Фулхэм
01.11.2025 17:00 – FT 3 : 0
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 ноября 2025, 03:16 |
6
0

Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0. Автогол и удаление в матче АПЛ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ 2025/26

02 ноября 2025, 03:16 |
6
0
Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0. Автогол и удаление в матче АПЛ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября Фулхэм переиграл Вулверхэмптон в 10-м туре АПЛ 2025/26.

Матч прошел на стадионе Крэйвен Коттендж в Лондоне – хозяева победили со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за лондонцев отличились Райан Сессеньон, Гарри Уилсон и Йерсон Москера (автогол). Гости доигрывали встречу в меньшинстве после прямой красной для Эммануэля Агбаду.

АПЛ 2025/26. 10-й тур, 1 ноября

Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Сессеньон, 9, Уилсон, 62, Москера, 75 – Агбаду, 36

Видеообзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Автогол забил Йерсон Москера (Вулверхэмптон).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
36’
Эммануэль Агбаду (Вулверхэмптон) получает красную карточку.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Сессеньон (Фулхэм), асcист Рауль Хименес.
По теме:
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Мяч Салах прервал черную полосу. Видео голов
Брайтон – Лидс – 3:0. Чайки сильнее павлинов. Видео голов и обзор матча
Бавария – Байер – 3:0. Как разгромить за один тайм. Видео голов и обзор
Фулхэм Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор удаление (красная карточка) Райан Сессеньон автогол Гарри Уилсон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01 ноября 2025, 08:41 4
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»

Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером

Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Футбол | 02 ноября 2025, 03:52 0
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?

Цапли уступили Нэшвиллу во второй игре – все решится в третьем поединке противостояния

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 02.11.2025, 02:05
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Бокс | 01.11.2025, 07:05
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 44
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 3
Футбол
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
31.10.2025, 07:02 2
Бокс
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем