Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0. Автогол и удаление в матче АПЛ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ 2025/26
1 ноября Фулхэм переиграл Вулверхэмптон в 10-м туре АПЛ 2025/26.
Матч прошел на стадионе Крэйвен Коттендж в Лондоне – хозяева победили со счетом 3:0.
Голами за лондонцев отличились Райан Сессеньон, Гарри Уилсон и Йерсон Москера (автогол). Гости доигрывали встречу в меньшинстве после прямой красной для Эммануэля Агбаду.
АПЛ 2025/26. 10-й тур, 1 ноября
Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0
Голы: Сессеньон, 9, Уилсон, 62, Москера, 75 – Агбаду, 36
Видеообзор матча
События матча
