Кто поднимется из зоны вылета? Названы составы на матч Эпицентр – Верес

В субботу, 1 ноября, «Эпицентр» проведёт матч против «Вереса» в 11-м туре Украинской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на «Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича».

Матч будет судить Александр Омельченко, начало – в 18:00.

Последний раз клубы противостояли друг другу в финальном этапе переходных матчей: ровенская команда удержала ничью в гостях (1:1), а позже на своем стадионе обыграла «Эпицентр» (3:1) и осталась в УПЛ.

Стартовые составы команд на матч «Эпицентр» – «Верес»