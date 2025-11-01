Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто поднимется из зоны вылета? Названы составы на матч Эпицентр – Верес
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 16:58 | Обновлено 01 ноября 2025, 17:01
74
0

Кто поднимется из зоны вылета? Названы составы на матч Эпицентр – Верес

Поединок 11-го тура УПЛ начнется в 18:00

01 ноября 2025, 16:58 | Обновлено 01 ноября 2025, 17:01
74
0
Кто поднимется из зоны вылета? Названы составы на матч Эпицентр – Верес
Коллаж Sport.ua

В субботу, 1 ноября, «Эпицентр» проведёт матч против «Вереса» в 11-м туре Украинской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на «Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича».

Матч будет судить Александр Омельченко, начало – в 18:00.

Последний раз клубы противостояли друг другу в финальном этапе переходных матчей: ровенская команда удержала ничью в гостях (1:1), а позже на своем стадионе обыграла «Эпицентр» (3:1) и осталась в УПЛ.

Стартовые составы команд на матч «Эпицентр» – «Верес»

По теме:
Металлург – Левый Берег – 0:5. Разгром в Запорожье. Видео голов и обзор
Удивили соперника на их поле. Полтава и Кривбасс сыграли вничью
Не хватило нескольких минут. Матч Кривбасс – Полтава прерван из-за тревоги
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Верес стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 ноября 2025, 12:47 34
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вторая серия «класичного». Победитель в этот раз будет иным?

«Они внимательно следят». Европейский гранд нацелился на Довбика
Футбол | 01 ноября 2025, 16:22 0
«Они внимательно следят». Европейский гранд нацелился на Довбика
«Они внимательно следят». Европейский гранд нацелился на Довбика

Фабиана Делла Валле не исключает переход украинца в Милан

Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01.11.2025, 08:41
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Бокс | 01.11.2025, 07:05
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Футбол | 31.10.2025, 16:42
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
30.10.2025, 16:30
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 9
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем