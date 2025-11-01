Украина. Премьер лига01 ноября 2025, 16:58 | Обновлено 01 ноября 2025, 17:01
Кто поднимется из зоны вылета? Названы составы на матч Эпицентр – Верес
Поединок 11-го тура УПЛ начнется в 18:00
В субботу, 1 ноября, «Эпицентр» проведёт матч против «Вереса» в 11-м туре Украинской Премьер-лиги.
Встреча пройдет на «Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича».
Матч будет судить Александр Омельченко, начало – в 18:00.
Последний раз клубы противостояли друг другу в финальном этапе переходных матчей: ровенская команда удержала ничью в гостях (1:1), а позже на своем стадионе обыграла «Эпицентр» (3:1) и осталась в УПЛ.
Стартовые составы команд на матч «Эпицентр» – «Верес»
