В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в октябре 2025 года
Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков
Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока октября 2025 года в УПЛ.
Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, которые сформировали списки номинантов, после чего проводится голосование среди болельщиков.
В финальный раунд (топ-8 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 7 клубов – Динамо, Полесье, Кривбасс, Зоря, Верес, ЛНЗ, Эпицентр.
Лучший игрок УПЛ в октябре 2025 (номинанты)
- Микола Миронюк (Эпицентр Каменец-Подольский)
- Виталий Буяльский (Динамо Киев)
- Владислав Велетень (Полесье Житомир)
- Валентин Горох (Верес Ровно)
- Глейкер Мендоса (Кривбасс Кривой Рог)
- Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы)
- Александр Сапутин (Зоря Луганск)
- Хоакин Сифуентес (Эпицентр Каменец-Подольский)
Лучший тренер УПЛ в октябре 2025 (номинанты)
- Сергей Нагорняк (Эпицентр Каменец-Подольский)
- Виталий Пономарёв (ЛНЗ Черкассы)
- Руслан Ротань (Полесье Житомир)
- Александр Шовковский (Динамо Киев)
Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 4 ноября.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Король Хэллоуина!» – Златан стал Джокером и взорвал сеть
Киевляне выиграли напряженный матч