В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в октябре 2025 года

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока октября 2025 года в УПЛ.

Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, которые сформировали списки номинантов, после чего проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-8 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 7 клубов – Динамо, Полесье, Кривбасс, Зоря, Верес, ЛНЗ, Эпицентр.

Лучший игрок УПЛ в октябре 2025 (номинанты)

Микола Миронюк (Эпицентр Каменец-Подольский)

Виталий Буяльский (Динамо Киев)

Владислав Велетень (Полесье Житомир)

Валентин Горох (Верес Ровно)

Глейкер Мендоса (Кривбасс Кривой Рог)

Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы)

Александр Сапутин (Зоря Луганск)

Хоакин Сифуентес (Эпицентр Каменец-Подольский)

Лучший тренер УПЛ в октябре 2025 (номинанты)

Сергей Нагорняк (Эпицентр Каменец-Подольский)

Виталий Пономарёв (ЛНЗ Черкассы)

Руслан Ротань (Полесье Житомир)

Александр Шовковский (Динамо Киев)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 4 ноября.

Инфографика