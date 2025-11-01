Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в октябре 2025 года
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 00:59 | Обновлено 01 ноября 2025, 01:19
В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в октябре 2025 года

Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков

В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в октябре 2025 года
ФК Динамо. Виталий Буяльський

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока октября 2025 года в УПЛ.

Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, которые сформировали списки номинантов, после чего проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-8 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 7 клубов – Динамо, Полесье, Кривбасс, Зоря, Верес, ЛНЗ, Эпицентр.

Лучший игрок УПЛ в октябре 2025 (номинанты)

  • Микола Миронюк (Эпицентр Каменец-Подольский)
  • Виталий Буяльский (Динамо Киев)
  • Владислав Велетень (Полесье Житомир)
  • Валентин Горох (Верес Ровно)
  • Глейкер Мендоса (Кривбасс Кривой Рог)
  • Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы)
  • Александр Сапутин (Зоря Луганск)
  • Хоакин Сифуентес (Эпицентр Каменец-Подольский)

Лучший тренер УПЛ в октябре 2025 (номинанты)

  • Сергей Нагорняк (Эпицентр Каменец-Подольский)
  • Виталий Пономарёв (ЛНЗ Черкассы)
  • Руслан Ротань (Полесье Житомир)
  • Александр Шовковский (Динамо Киев)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 4 ноября.

Инфографика

Віталій Макаренко
Шовковський??? В топ??? Та ну на..х, Всім тихої, спокійної ночі)
Ответить
0
