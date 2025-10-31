Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон опережает Ливерпуль на один гол в интересном рейтинге
Англия
31 октября 2025, 19:21 | Обновлено 31 октября 2025, 19:25
72
0

Брайтон опережает Ливерпуль на один гол в интересном рейтинге

Команда Фабиана Хюрцелера удачно играет в сезоне в последней трети вторых таймов

31 октября 2025, 19:21 | Обновлено 31 октября 2025, 19:25
72
0
Брайтон опережает Ливерпуль на один гол в интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine

Брайтон является лидером сезона среди команд АПЛ по количеству забитых мячей во всех турнирах, начиная с 75 минут игры.

В активе команды Фабиана Хюрцелера уже 11 забитых мячей в данном отрезке игрового времени.

На один мяч от Брайтона сейчас отстает Ливерпуль (10).

Третье место разделяют Ньюкасл Юнайтед и Арсенал (9).

Команды АПЛ с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах, начиная с 75 минут матчей

  • 11 – Брайтон
  • 10 – Ливерпуль
  • 9 – Ньюкасл Юнайтед
  • 9 – Арсенал
  • 7 – Сандерленд
По теме:
Манчестер Сити – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Легенда Арсенала: «Их не остановят в АПЛ. Машина времен Моуриньо»
Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон Ливерпуль Ньюкасл Арсенал Лондон Сандерленд статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 31 октября 2025, 05:05 0
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул

Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом

Бразилец, которым интересуется Динамо, может перебраться в российский клуб
Футбол | 31 октября 2025, 18:11 1
Бразилец, которым интересуется Динамо, может перебраться в российский клуб
Бразилец, которым интересуется Динамо, может перебраться в российский клуб

В услугах Леандриньо заинтересованы не только «бело-синие», но и «Спартак»

Тренер Шахтера U-19: «Не стыдно проиграть Динамо. Мы все равно лидеры»
Футбол | 31.10.2025, 17:22
Тренер Шахтера U-19: «Не стыдно проиграть Динамо. Мы все равно лидеры»
Тренер Шахтера U-19: «Не стыдно проиграть Динамо. Мы все равно лидеры»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Футбол | 31.10.2025, 08:34
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Футбол | 31.10.2025, 13:01
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 17
Баскетбол
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
30.10.2025, 07:47 9
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем