Брайтон опережает Ливерпуль на один гол в интересном рейтинге

Брайтон является лидером сезона среди команд АПЛ по количеству забитых мячей во всех турнирах, начиная с 75 минут игры.

В активе команды Фабиана Хюрцелера уже 11 забитых мячей в данном отрезке игрового времени.

На один мяч от Брайтона сейчас отстает Ливерпуль (10).

Третье место разделяют Ньюкасл Юнайтед и Арсенал (9).

Команды АПЛ с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах, начиная с 75 минут матчей

11 – Брайтон

10 – Ливерпуль

9 – Ньюкасл Юнайтед

9 – Арсенал

7 – Сандерленд