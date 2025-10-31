Брайтон опережает Ливерпуль на один гол в интересном рейтинге
Команда Фабиана Хюрцелера удачно играет в сезоне в последней трети вторых таймов
Брайтон является лидером сезона среди команд АПЛ по количеству забитых мячей во всех турнирах, начиная с 75 минут игры.
В активе команды Фабиана Хюрцелера уже 11 забитых мячей в данном отрезке игрового времени.
На один мяч от Брайтона сейчас отстает Ливерпуль (10).
Третье место разделяют Ньюкасл Юнайтед и Арсенал (9).
Команды АПЛ с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах, начиная с 75 минут матчей
- 11 – Брайтон
- 10 – Ливерпуль
- 9 – Ньюкасл Юнайтед
- 9 – Арсенал
- 7 – Сандерленд
Only Brighton (11) have scored more goals from the 75th minute and beyond for Premier League clubs across all competitions this season than Liverpool (10).#Ad | @BoyleSports pic.twitter.com/m2vhF7hoMI— Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 31, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом
В услугах Леандриньо заинтересованы не только «бело-синие», но и «Спартак»