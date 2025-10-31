Матвей ПОНОМАРЕНКО: Динамо – не Шахтер. У нас другой менталитет

Форвард Динамо Матвей Пономаренко оценил свой дубль и победу команды U-19 в матче юношеского чемпионата Украины над Шахтером со счетом 3:2.

– Прекрасные эмоции! Все настраивались на игру. Не один я герой матча, вся команда – герои, ведь не я один играл, а вся команда. Все очень довольны, что приблизились к «Шахтеру» в турнирной таблице. Завтра отдохнем и будем готовиться к следующим играм. Это была только одна игра, а впереди еще целый чемпионат, второй круг.

– Что пошло не так после 2:0? Почему соперник отыгрался?

– Забив второй гол, мы думали, что дело сделано. Но в таких матчах нельзя расслабляться. Штрафной возник ниоткуда. Нам забили, начался сумбур, а Шахтер на эмоциях побежал вперед, сравнял счет. Хорошо, что ребята быстро собрались, оставили все позади и побежали вперед. Мы не остановились на ничейном результате, старались победить. А соперники, сравняв счет, сели, думая, что игра сделана. У нас другой менталитет, мы всегда стараемся побеждать. При счете 2:2 нам нечего было терять, мы побежали вперед и забили гол. Полагаю, мы заслуженно победили.

– Третий гол ты видел уже со скамейки запасных. Что в этот момент там происходило?

– Если честно, я таких голов еще не видел. Нам сегодня помогли погодные условия, благодаря ветру мяч залетел в ворота. Конечно, он молодец, решив нанести удар или навесить – не знаю, что он делал, главное, что мяч оказался в воротах и ​​принес нам победу. Мы очень рады, что этот безумный гол залетел, ведь перед этим мы забили, считаю, чистый гол, который не засчитали. Может быть, это карма.

– В твоей карьере было уже много дублей, но в «классическом» особенно хочется забивать…

– Конечно, хочется забивать. Тем более именно в ворота «Шахтера» у меня не очень получалось забивать в U19, забивал только в академии. Потому на эту игру я очень сильно настраивался. Вышло какое-то дежавю – еще в академии, в U16, у дяди был день рождения за день до игры. Тогда я забил красивый гол, и на этот раз я вспомнил это, настраивался на гол. Так получилось, что забил два. Забив гол за сборную, подарил девушке и маме в день рождения. Отличная тенденция, постараюсь ее придерживаться.