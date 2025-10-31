Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матвей ПОНОМАРЕНКО: Динамо – не Шахтер. У нас другой менталитет
Чемпионат Украины
31 октября 2025, 19:42 | Обновлено 31 октября 2025, 19:51
417
1

Матвей ПОНОМАРЕНКО: Динамо – не Шахтер. У нас другой менталитет

Форвард оформил дубль в матче юношеского чемпионата

31 октября 2025, 19:42 | Обновлено 31 октября 2025, 19:51
417
1 Comments
Матвей ПОНОМАРЕНКО: Динамо – не Шахтер. У нас другой менталитет
ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Матвей Пономаренко оценил свой дубль и победу команды U-19 в матче юношеского чемпионата Украины над Шахтером со счетом 3:2.

– Прекрасные эмоции! Все настраивались на игру. Не один я герой матча, вся команда – герои, ведь не я один играл, а вся команда. Все очень довольны, что приблизились к «Шахтеру» в турнирной таблице. Завтра отдохнем и будем готовиться к следующим играм. Это была только одна игра, а впереди еще целый чемпионат, второй круг.

– Что пошло не так после 2:0? Почему соперник отыгрался?

– Забив второй гол, мы думали, что дело сделано. Но в таких матчах нельзя расслабляться. Штрафной возник ниоткуда. Нам забили, начался сумбур, а Шахтер на эмоциях побежал вперед, сравнял счет. Хорошо, что ребята быстро собрались, оставили все позади и побежали вперед. Мы не остановились на ничейном результате, старались победить. А соперники, сравняв счет, сели, думая, что игра сделана. У нас другой менталитет, мы всегда стараемся побеждать. При счете 2:2 нам нечего было терять, мы побежали вперед и забили гол. Полагаю, мы заслуженно победили.

– Третий гол ты видел уже со скамейки запасных. Что в этот момент там происходило?

– Если честно, я таких голов еще не видел. Нам сегодня помогли погодные условия, благодаря ветру мяч залетел в ворота. Конечно, он молодец, решив нанести удар или навесить – не знаю, что он делал, главное, что мяч оказался в воротах и ​​принес нам победу. Мы очень рады, что этот безумный гол залетел, ведь перед этим мы забили, считаю, чистый гол, который не засчитали. Может быть, это карма.

– В твоей карьере было уже много дублей, но в «классическом» особенно хочется забивать…

– Конечно, хочется забивать. Тем более именно в ворота «Шахтера» у меня не очень получалось забивать в U19, забивал только в академии. Потому на эту игру я очень сильно настраивался. Вышло какое-то дежавю – еще в академии, в U16, у дяди был день рождения за день до игры. Тогда я забил красивый гол, и на этот раз я вспомнил это, настраивался на гол. Так получилось, что забил два. Забив гол за сборную, подарил девушке и маме в день рождения. Отличная тенденция, постараюсь ее придерживаться.

По теме:
Игрок Динамо U-19 сказал о голе Шахтеру: «Это не удар. И ветер мне помог»
Тренер Динамо U19: «Ветер поддул – это помогло забить победный гол Шахтеру»
Бразилец, которым интересуется Динамо, может перебраться в российский клуб
Матвей Пономаренко Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 31 октября 2025, 05:05 0
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул

Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом

Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Бокс | 31 октября 2025, 09:12 36
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма

Боксер просто потерял мотивацию

ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал три клуба Премьер-лиги из-за нарушений
Футбол | 31.10.2025, 18:35
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал три клуба Премьер-лиги из-за нарушений
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал три клуба Премьер-лиги из-за нарушений
УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
Футбол | 31.10.2025, 15:05
УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Футбол | 31.10.2025, 08:09
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
"У нас інший менталітет, ми завжди прагнемо перемагати." І додав: "Що ми наочно демонструємо у матчах Ліги Європи!"
Ответить
0
Популярные новости
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 41
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 17
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем