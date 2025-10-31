Вильярреал продлил сотрудничество с региональным партнером

Футбольный клуб «Вильярреал» и оператор Playbet объявили о продлении спонсорского соглашения, которое сохраняет статус Playbet как регионального партнера клуба в Европе.

Сотрудничество направлено на расширение присутствия бренда и усиление связи с болельщиками более чем в тридцати странах.

Партнерство, начавшееся в прошлом сезоне, уже принесло ряд инициатив для фанатов футбола. В новом этапе стороны планируют развивать цифровое взаимодействие и создавать новые проекты, объединяющие спорт и технологии.

Филиппины закрыли офшорный игорный сектор после коррупционных скандалов