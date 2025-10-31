Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Вильярреал продлил сотрудничество с региональным партнером
Азартные игры
31 октября 2025, 17:31 |
19
0

Вильярреал продлил сотрудничество с региональным партнером

Клуб и бренд намерены укрепить связь с европейской аудиторией

31 октября 2025, 17:31 |
19
0
Вильярреал продлил сотрудничество с региональным партнером
Villarreal CF

Футбольный клуб «Вильярреал» и оператор Playbet объявили о продлении спонсорского соглашения, которое сохраняет статус Playbet как регионального партнера клуба в Европе.

Сотрудничество направлено на расширение присутствия бренда и усиление связи с болельщиками более чем в тридцати странах.

Партнерство, начавшееся в прошлом сезоне, уже принесло ряд инициатив для фанатов футбола. В новом этапе стороны планируют развивать цифровое взаимодействие и создавать новые проекты, объединяющие спорт и технологии.

Филиппины закрыли офшорный игорный сектор после коррупционных скандалов

По теме:
Филиппины закрыли офшорный игорный сектор после коррупционных скандалов
Бывший призер Европы получил четырехлетнюю дисквалификацию
Экс-чемпион по муай-тай арестован за организацию нелегального гемблинга
азарт казино ставки Вильярреал
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 31 октября 2025, 03:55 5
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности

Уоррен рассказал о ситуации

Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Футбол | 31 октября 2025, 08:09 4
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком

Калонджи Дье поедет в Киев

Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Футбол | 31.10.2025, 13:01
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Баскетбол | 30.10.2025, 21:03
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
Футбол | 31.10.2025, 15:05
УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 31
Бокс
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 3
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем