Вильярреал продлил сотрудничество с региональным партнером
Клуб и бренд намерены укрепить связь с европейской аудиторией
Футбольный клуб «Вильярреал» и оператор Playbet объявили о продлении спонсорского соглашения, которое сохраняет статус Playbet как регионального партнера клуба в Европе.
Сотрудничество направлено на расширение присутствия бренда и усиление связи с болельщиками более чем в тридцати странах.
Партнерство, начавшееся в прошлом сезоне, уже принесло ряд инициатив для фанатов футбола. В новом этапе стороны планируют развивать цифровое взаимодействие и создавать новые проекты, объединяющие спорт и технологии.
