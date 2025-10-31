Спаллетти установил рекорд Ювентуса в первый же день работы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
31 октября 2025, 13:59 | Обновлено 31 октября 2025, 14:01
Лучано стал самым старшим тренером «Юве» в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти 30 октября возглавил «Ювентус», а дебютирует во главе команды в матче против «Кремонезе» 1 ноября, но его назначение уже установило несколько рекордов.

В 66 лет он становится самым старшим тренером в истории «Ювентуса», превзойдя Маурицио Сарри, который возглавил клуб в июне 2019 года в возрасте 60 лет. Ранее Спаллетти также побил рекорд Сарри как самого старшего тренера, выигравшего Скудетто, сделав это в 64 года с «Наполи».

Также Лучано стал лишь третьим тренером в истории Серии А, который возглавлял «Интер», «Рому» и «Ювентус», после Джесси Карвера и Клаудио Раньери.

Напомним, что Спаллетти подписал контракт до 30 июня 2026 года с опцией продления на 2 года в случае выхода «Ювентуса» в Лигу чемпионов.

Лучано Спаллетти Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Маурицио Сарри рекорд
Иван Чирко Источник: Football-Italia
