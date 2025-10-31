Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спаллетти говорил: Наполи – мой последний клуб. А теперь возглавил Юве
Италия
31 октября 2025, 03:28 | Обновлено 31 октября 2025, 03:53
Лучано взял скудетто с неаполитанским клубом в сезоне 2022/23

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Новым главным тренером «Ювентуса» назначен Лучано Спаллетти. Решение клуба было объявлено 30 октября 2025 года.

Интересно, что в марте 2025 года 66-летний специалист заявлял, что его период работы в «Наполи» будет последним в карьере на клубном уровне.

Спаллетти подчеркивал: «Наполи – мой последний опыт работы в клубе. Я никогда не смог бы тренировать другую команду в Италии. Когда ты был в такой среде, сложно вернуться туда как соперник».

Лучано возглавлял «Наполи» с 2021 по 2023 год. Он привел клуб к третьему чемпионству в истории в сезоне 2022/23.

С сентября 2023 года Спаллетти руководил сборной Италии, но в июне 2025 года был уволен с поста главного тренера национальной команды.

Теперь Лучано Спаллетти начинает новый этап карьеры во главе «Ювентуса», надеясь вернуть клуб к лидерским позициям в Серии А.

По теме:
Лацио не сумел обыграть Комо и застрял в середине таблицы Серии A
ВИДЕО. Кальяри дома уступил Сассуоло. Гости поднялись в топ-10 Серии A
Челси планирует в ближайшее время попрощаться с Мареской. Ему нашли замену
Лучано Спаллетти Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи назначение тренера
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
