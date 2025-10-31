Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Одноклубник Забарного не сможет сыграть против Украины в отборе на ЧМ-2026
Франция
31 октября 2025, 03:44 |
77
0

Одноклубник Забарного не сможет сыграть против Украины в отборе на ЧМ-2026

У вингера Дезире Дуэ диагностировали мышечное повреждение правого бедра

31 октября 2025, 03:44 |
77
0
Одноклубник Забарного не сможет сыграть против Украины в отборе на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Вингер ПСЖ и сборной Франции Дезире Дуэ пропустит несколько недель из-за травмы, которую он получил в матче против «Лорьяна» (1:1). 20-летний футболист был вынужден покинуть поле во втором тайме.

По информации пресс-службы парижского клуба, врачи диагностировали у игрока мышечное повреждение правого бедра. Ожидается, что он будет недоступен как минимум несколько недель.

Таким образом, Дезире не сможет помочь сборной Франции во время международной паузы – подопечные Дидье Дешама сыграют против Украины (13 ноября) и Азербайджана (16 ноября).

После завершения международной паузы медицинский штаб «ПСЖ» проведет дополнительное обследование, чтобы оценить динамику восстановления футболиста.

В нынешнем сезоне вингер провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

По теме:
Сенсация. Винисиус принял решение покинуть Реал, на него есть претендент
Украинский вингер будет выступать за именитый французский клуб
ПСЖ – Ницца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лорьян ПСЖ Дезире Дуэ сборная Франции по футболу
Николай Титюк Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
Футбол | 30 октября 2025, 16:17 5
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца

Максим Лунев стал «моряком»

ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31 октября 2025, 03:45 0
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером

Болельщики Динамо обратились к Владимиру Бражко после матча

Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Бокс | 30.10.2025, 08:09
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Футбол | 30.10.2025, 23:35
Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 30.10.2025, 18:59
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 19
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 2
Бокс
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем