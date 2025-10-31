Одноклубник Забарного не сможет сыграть против Украины в отборе на ЧМ-2026
У вингера Дезире Дуэ диагностировали мышечное повреждение правого бедра
Вингер ПСЖ и сборной Франции Дезире Дуэ пропустит несколько недель из-за травмы, которую он получил в матче против «Лорьяна» (1:1). 20-летний футболист был вынужден покинуть поле во втором тайме.
По информации пресс-службы парижского клуба, врачи диагностировали у игрока мышечное повреждение правого бедра. Ожидается, что он будет недоступен как минимум несколько недель.
Таким образом, Дезире не сможет помочь сборной Франции во время международной паузы – подопечные Дидье Дешама сыграют против Украины (13 ноября) и Азербайджана (16 ноября).
После завершения международной паузы медицинский штаб «ПСЖ» проведет дополнительное обследование, чтобы оценить динамику восстановления футболиста.
В нынешнем сезоне вингер провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.
