Одноклубник Забарного не сможет сыграть против Украины в отборе на ЧМ-2026

Вингер ПСЖ и сборной Франции Дезире Дуэ пропустит несколько недель из-за травмы, которую он получил в матче против «Лорьяна» (1:1). 20-летний футболист был вынужден покинуть поле во втором тайме.

По информации пресс-службы парижского клуба, врачи диагностировали у игрока мышечное повреждение правого бедра. Ожидается, что он будет недоступен как минимум несколько недель.

Таким образом, Дезире не сможет помочь сборной Франции во время международной паузы – подопечные Дидье Дешама сыграют против Украины (13 ноября) и Азербайджана (16 ноября).

После завершения международной паузы медицинский штаб «ПСЖ» проведет дополнительное обследование, чтобы оценить динамику восстановления футболиста.

В нынешнем сезоне вингер провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.