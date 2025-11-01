Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИЧЕЛ: «Цыганкову на самом деле трудно найти с ним общий язык»
Испания
01 ноября 2025, 04:22 |
МИЧЕЛ: «Цыганкову на самом деле трудно найти с ним общий язык»

Тренер – об игре Виктора и Лемара

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник «Жироны» Мичел рассказал об игре украинца Виктора Цыганкова и французского футболиста Тома Лемара.

«Очень важно, чтобы все наши футболисты были готовы. Цыганков и Абель Руис должны стать ключевыми фигурами команды. Лемар впервые сыграл рядом с Цыганковым, и двум столь талантливым футболистам нужно немного времени, им сейчас трудно найти общий язык на поле. Постепенно все наладится, и мы превратимся в команду, которая будет бороться за самые высокие цели», — отметил Мичел.

Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов «Жироны» из Ла Лиги. Цыганков сильно подешевел после большого количества травм.

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тома Лемар Виктор Цыганков
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

