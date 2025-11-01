МИЧЕЛ: «Цыганкову на самом деле трудно найти с ним общий язык»
Тренер – об игре Виктора и Лемара
Наставник «Жироны» Мичел рассказал об игре украинца Виктора Цыганкова и французского футболиста Тома Лемара.
«Очень важно, чтобы все наши футболисты были готовы. Цыганков и Абель Руис должны стать ключевыми фигурами команды. Лемар впервые сыграл рядом с Цыганковым, и двум столь талантливым футболистам нужно немного времени, им сейчас трудно найти общий язык на поле. Постепенно все наладится, и мы превратимся в команду, которая будет бороться за самые высокие цели», — отметил Мичел.
Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов «Жироны» из Ла Лиги. Цыганков сильно подешевел после большого количества травм.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевская команда вырвала победу у принципиального соперника
В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов