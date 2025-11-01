МИЧЕЛ: «Цыганкову на самом деле трудно найти с ним общий язык»

Наставник «Жироны» Мичел рассказал об игре украинца Виктора Цыганкова и французского футболиста Тома Лемара.

«Очень важно, чтобы все наши футболисты были готовы. Цыганков и Абель Руис должны стать ключевыми фигурами команды. Лемар впервые сыграл рядом с Цыганковым, и двум столь талантливым футболистам нужно немного времени, им сейчас трудно найти общий язык на поле. Постепенно все наладится, и мы превратимся в команду, которая будет бороться за самые высокие цели», — отметил Мичел.

Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов «Жироны» из Ла Лиги. Цыганков сильно подешевел после большого количества травм.