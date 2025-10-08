Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда сборной Украины сильно подешевел после большого количества травм
Испания
08 октября 2025, 19:41 |
1374
2

Звезда сборной Украины сильно подешевел после большого количества травм

Виктор Цыганков упал в цене, а ценник на Ваната не изменился

08 октября 2025, 19:41 |
1374
2 Comments
Звезда сборной Украины сильно подешевел после большого количества травм
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов «Жироны» из Ла Лиги.

Украинский вингер Виктор Цыганков, который в последнее время мало играет из-за травм, сильно сдал в цене и сейчас оценивается в 15 миллионов евро – на 3 миллиона меньше, чем в июне, когда его стоимость составляла 18 миллионов.

Вратарь Владислав Крапивцов, которому 20 лет, за это время удвоил свою рыночную цену – теперь она достигает 400 тысяч евро. А оценка форварда Владислава Ваната осталась неизменной с периода его выступлений за «Динамо» – 15 миллионов евро.

Ранее украинский форвард, который феерит в Европе, подорожал в пять раз.

По теме:
ВИДЕО. Михайленко и игроки молодежки рассказали о вылете из ЧМ U-20
Хотел завершить карьеру. Игрок Реала вспомнил тяжелый период жизни
Владислав КРАПИВЦОВ: «Мы могли проходить эту Испанию»
Transfermarkt Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Дмитрий Олейник Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Международный турнир. Сборная Украины U-18 уступила сверстникам из Хорватии
Футбол | 08 октября 2025, 15:37 4
Международный турнир. Сборная Украины U-18 уступила сверстникам из Хорватии
Международный турнир. Сборная Украины U-18 уступила сверстникам из Хорватии

Команда Владимира Самборского пропустила от хозяев поля два мяча

Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08 октября 2025, 14:48 3
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара

ПСЖ предложил за юного вингера 230 миллионов евро

Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Футбол | 08.10.2025, 00:55
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08.10.2025, 07:35
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Довбик дал оценку своей форме перед матчами сборной Украины
Футбол | 08.10.2025, 20:18
Довбик дал оценку своей форме перед матчами сборной Украины
Довбик дал оценку своей форме перед матчами сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
В украинском футболе нет звезд, всем этим "звездам" медный грош цена!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 54
Футбол
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 45
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 87
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем