Звезда сборной Украины сильно подешевел после большого количества травм

Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов «Жироны» из Ла Лиги.

Украинский вингер Виктор Цыганков, который в последнее время мало играет из-за травм, сильно сдал в цене и сейчас оценивается в 15 миллионов евро – на 3 миллиона меньше, чем в июне, когда его стоимость составляла 18 миллионов.

Вратарь Владислав Крапивцов, которому 20 лет, за это время удвоил свою рыночную цену – теперь она достигает 400 тысяч евро. А оценка форварда Владислава Ваната осталась неизменной с периода его выступлений за «Динамо» – 15 миллионов евро.

