Звезда сборной Украины сильно подешевел после большого количества травм
Виктор Цыганков упал в цене, а ценник на Ваната не изменился
Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов «Жироны» из Ла Лиги.
Украинский вингер Виктор Цыганков, который в последнее время мало играет из-за травм, сильно сдал в цене и сейчас оценивается в 15 миллионов евро – на 3 миллиона меньше, чем в июне, когда его стоимость составляла 18 миллионов.
Вратарь Владислав Крапивцов, которому 20 лет, за это время удвоил свою рыночную цену – теперь она достигает 400 тысяч евро. А оценка форварда Владислава Ваната осталась неизменной с периода его выступлений за «Динамо» – 15 миллионов евро.
Ранее украинский форвард, который феерит в Европе, подорожал в пять раз.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Владимира Самборского пропустила от хозяев поля два мяча
ПСЖ предложил за юного вингера 230 миллионов евро