Во Франции оценили игру Забарного после сенсационной ничьей с Лорьяном

В среду, 29 октября, состоялся матч десятого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Лорьян» и ПСЖ. Команды сенсационно сыграли вничью (1:1), несмотря на статус фаворита парижской команды.

С первых минут в составе гостей вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле всю игру. Французская пресса оценила выступление 23-летнего футболиста.

Lequipe: «Забарного «наказали» из-за отсутствия Хакими – он оказался на позиции правого защитника. Луис Энрике, очевидно, стремился создать Маркиньосу комфортные условия после возвращения в основу, поэтому бразилец и вышел в центре обороны.

Украинец, который в последнее время переживает сложный период, ничего не показал в атаке, что совсем не удивительно. К сожалению, идея с Забарным на фланге ПСЖ против «Лорьяна» стала ошибкой Энрике», – считают во Франции.