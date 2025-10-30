Во Франции оценили игру Забарного после сенсационной ничьей с Лорьяном

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
30 октября 2025, 12:33 | Обновлено 30 октября 2025, 12:35
ПСЖ сыграл вничью в матче чемпионата, несмотря на статус фаворита

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 29 октября, состоялся матч десятого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Лорьян» и ПСЖ. Команды сенсационно сыграли вничью (1:1), несмотря на статус фаворита парижской команды.

С первых минут в составе гостей вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле всю игру. Французская пресса оценила выступление 23-летнего футболиста.

Lequipe: «Забарного «наказали» из-за отсутствия Хакими – он оказался на позиции правого защитника. Луис Энрике, очевидно, стремился создать Маркиньосу комфортные условия после возвращения в основу, поэтому бразилец и вышел в центре обороны.

Украинец, который в последнее время переживает сложный период, ничего не показал в атаке, что совсем не удивительно. К сожалению, идея с Забарным на фланге ПСЖ против «Лорьяна» стала ошибкой Энрике», – считают во Франции.

«Очень плохо». Энрике разочарован игрой с Лорьяном
«Не вселяет покоя». Во Франции раскритиковали Забарного
Винисиус может уйти из Реала после скандала. У него есть 5 топ-вариантов
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лорьян ПСЖ Илья Забарный Маркиньос Ашраф Хакими Луис Энрике
Николай Титюк Источник: L'Equipe
