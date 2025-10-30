Во Франции оценили игру Забарного после сенсационной ничьей с Лорьяном
ПСЖ сыграл вничью в матче чемпионата, несмотря на статус фаворита
В среду, 29 октября, состоялся матч десятого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Лорьян» и ПСЖ. Команды сенсационно сыграли вничью (1:1), несмотря на статус фаворита парижской команды.
С первых минут в составе гостей вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле всю игру. Французская пресса оценила выступление 23-летнего футболиста.
Lequipe: «Забарного «наказали» из-за отсутствия Хакими – он оказался на позиции правого защитника. Луис Энрике, очевидно, стремился создать Маркиньосу комфортные условия после возвращения в основу, поэтому бразилец и вышел в центре обороны.
Украинец, который в последнее время переживает сложный период, ничего не показал в атаке, что совсем не удивительно. К сожалению, идея с Забарным на фланге ПСЖ против «Лорьяна» стала ошибкой Энрике», – считают во Франции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву
Авторитетный украинский тренер дал свою оценку поединку Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером»