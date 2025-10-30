Поединок с Шахтером стал юбилейным для Пихаленка
28-летний хавбек киевлян провел 200-й матч в клубной карьере
Поединок с «Шахтером» (2:1) стал 200-м в клубной карьере 28-летнего полузащитника киевлян Александра Пихаленка. 154 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 37 – в еврокубках и 9 – в Кубке Украины. 102 раза Александр выходил на поле за «Днепр-1», 51 – за «Динамо», 40 – за «Мариуполь» и 7 – за «Шахтер».
На рубеж «200» Пихаленок вышел через 8 лет 151 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 31 мая 2017 года в гостевом поединке «Шахтера» с «Александрией» в УПЛ (1:1).
К слову матч в Киеве оказался юбилейным еще для нескольких его участников. Денис Попов провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 100, КУ – 10, ЕК – 37, СУ – 3), Ефим Конопля – 150-й на клубном уровне (ЧУ – 113, КУ – 10, СК – 1, ЕК – 26), а Николай Матвиенко – 80-й в качестве капитана (ЧУ – 44, КУ – 5, ЕК – 18, СУ – 13).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 матчей в клубной карьере Александра Пихаленка
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2016/17
|
Шахтер
|
1
|
-
|
|
1
|
2017/18
|
Шахтер
|
1
|
-
|
|
1
|
|
Мариуполь
|
10
|
-
|
|
10
|
2018/19
|
Мариуполь
|
26
|
-
|
4
|
30
|
2019/20
|
Шахтер
|
5
|
-
|
|
5
|
2020/21
|
Днепр-1
|
14
|
1
|
|
15
|
2021/22
|
Днепр-1
|
14
|
2
|
|
16
|
2022/23
|
Днепр-1
|
30
|
-
|
10
|
40
|
2023/24
|
Днепр-1
|
25
|
1
|
5
|
31
|
2024/25
|
Динамо
|
19
|
3
|
11
|
33
|
2025/26
|
Динамо
|
9
|
2
|
7
|
18
|
Итого
|
|
154
|
9
|
37
|
200
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.
