Поединок с Шахтером стал юбилейным для Пихаленка

Поединок с «Шахтером» (2:1) стал 200-м в клубной карьере 28-летнего полузащитника киевлян Александра Пихаленка. 154 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 37 – в еврокубках и 9 – в Кубке Украины. 102 раза Александр выходил на поле за «Днепр-1», 51 – за «Динамо», 40 – за «Мариуполь» и 7 – за «Шахтер».

На рубеж «200» Пихаленок вышел через 8 лет 151 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 31 мая 2017 года в гостевом поединке «Шахтера» с «Александрией» в УПЛ (1:1).

К слову матч в Киеве оказался юбилейным еще для нескольких его участников. Денис Попов провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 100, КУ – 10, ЕК – 37, СУ – 3), Ефим Конопля – 150-й на клубном уровне (ЧУ – 113, КУ – 10, СК – 1, ЕК – 26), а Николай Матвиенко – 80-й в качестве капитана (ЧУ – 44, КУ – 5, ЕК – 18, СУ – 13).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в клубной карьере Александра Пихаленка

Сезон Клуб ЧУ КУ ЕК Всего 2016/17 Шахтер 1 - 1 2017/18 Шахтер 1 - 1 Мариуполь 10 - 10 2018/19 Мариуполь 26 - 4 30 2019/20 Шахтер 5 - 5 2020/21 Днепр-1 14 1 15 2021/22 Днепр-1 14 2 16 2022/23 Днепр-1 30 - 10 40 2023/24 Днепр-1 25 1 5 31 2024/25 Динамо 19 3 11 33 2025/26 Динамо 9 2 7 18 Итого 154 9 37 200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.