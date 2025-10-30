Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
30 октября 2025, 13:34 | Обновлено 30 октября 2025, 13:35
Поединок с Шахтером стал юбилейным для Пихаленка

28-летний хавбек киевлян провел 200-й матч в клубной карьере

ФК Динамо. Александр Пихаленок (справа)

Поединок с «Шахтером» (2:1) стал 200-м в клубной карьере 28-летнего полузащитника киевлян Александра Пихаленка. 154 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 37 – в еврокубках и 9 – в Кубке Украины. 102 раза Александр выходил на поле за «Днепр-1», 51 – за «Динамо», 40 – за «Мариуполь» и 7 – за «Шахтер».

На рубеж «200» Пихаленок вышел через 8 лет 151 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 31 мая 2017 года в гостевом поединке «Шахтера» с «Александрией» в УПЛ (1:1).

К слову матч в Киеве оказался юбилейным еще для нескольких его участников. Денис Попов провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 100, КУ – 10, ЕК – 37, СУ – 3), Ефим Конопля – 150-й на клубном уровне (ЧУ – 113, КУ – 10, СК – 1, ЕК – 26), а Николай Матвиенко – 80-й в качестве капитана (ЧУ – 44, КУ – 5, ЕК – 18, СУ – 13).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в клубной карьере Александра Пихаленка

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2016/17

Шахтер

1

-

1

2017/18

Шахтер

1

-

1

Мариуполь

10

-

10

2018/19

Мариуполь

26

-

4

30

2019/20

Шахтер

5

-

5

2020/21

Днепр-1

14

1

15

2021/22

Днепр-1

14

2

16

2022/23

Днепр-1

30

-

10

40

2023/24

Днепр-1

25

1

5

31

2024/25

Динамо

19

3

11

33

2025/26

Динамо

9

2

7

18

Итого

154

9

37

200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

