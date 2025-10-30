Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отмененный гол Судакова. Известна оценка украинца за победный матч Бенфики
Португалия
30 октября 2025, 11:48 | Обновлено 30 октября 2025, 11:49
123
0

Отмененный гол Судакова. Известна оценка украинца за победный матч Бенфики

Георгий отыграл 77 минут против «Тонделы», Анатолий Трубин просидел в запасе

30 октября 2025, 11:48 | Обновлено 30 октября 2025, 11:49
123
0
Отмененный гол Судакова. Известна оценка украинца за победный матч Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

29 октября «Бенфика» катком прошлась по клубу «Тондела» в 1/4 финала Кубка португальской лиги.

На «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне была зафиксирована разгромная победа «орлов» со счетом 3:0.

Главный тренер «Бенфики» с первых минут выпустил украинского полузащитника Георгия Судакова и оставил в запасе голкипера Анатолия Трубина.

Георгий провел на поле 77 минут и отметился голом, который арбитр отменил из-за офсайда.

После матча статистический портал SofaScore поставил украинскому полузащитнику второй лучший балл среди партнеров – 7.6.

Игроком матча был признан защитник и капитан «Бенфики» Николас Отаменди, записавший на свой счёт забитый мяч (7.7).

Оценки матча «Бенфика» – «Тондела» от SofaScore

По теме:
Арда ТУРАН: «Пора оставить этот этап жизни в прошлом»
Определена оценка Малиновского за проигранный матч Дженоа в Серии A
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
Бенфика Николас Отаменди Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Тондела оценки SofaScore
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 21:23 6
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины

Арда провел флеш-интервью после вылета горняков с национального Кубка

Рома отреагировала на гол Довбика, который украинец забил в ворота Пармы
Футбол | 30 октября 2025, 11:15 0
Рома отреагировала на гол Довбика, который украинец забил в ворота Пармы
Рома отреагировала на гол Довбика, который украинец забил в ворота Пармы

Форвард сборной Украины помог римской команде победить в матче чемпионата Италии

Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Эксперт: «До перехода в Шахтер он был лучшим молодым вратарем Украины»
Футбол | 30.10.2025, 07:22
Эксперт: «До перехода в Шахтер он был лучшим молодым вратарем Украины»
Эксперт: «До перехода в Шахтер он был лучшим молодым вратарем Украины»
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Футбол | 30.10.2025, 07:47
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 7
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 6
Футбол
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 9
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 1
Бокс
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем