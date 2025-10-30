Отмененный гол Судакова. Известна оценка украинца за победный матч Бенфики

29 октября «Бенфика» катком прошлась по клубу «Тондела» в 1/4 финала Кубка португальской лиги.

На «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне была зафиксирована разгромная победа «орлов» со счетом 3:0.

Главный тренер «Бенфики» с первых минут выпустил украинского полузащитника Георгия Судакова и оставил в запасе голкипера Анатолия Трубина.

Георгий провел на поле 77 минут и отметился голом, который арбитр отменил из-за офсайда.

После матча статистический портал SofaScore поставил украинскому полузащитнику второй лучший балл среди партнеров – 7.6.

Игроком матча был признан защитник и капитан «Бенфики» Николас Отаменди, записавший на свой счёт забитый мяч (7.7).

Оценки матча «Бенфика» – «Тондела» от SofaScore