Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, что сделал Ярмоленко после неудачного первого тайма с Шахтером
Украина. Премьер лига
Известно, что сделал Ярмоленко после неудачного первого тайма с Шахтером

Футболист выступил с речью и вдохновил команду

Известно, что сделал Ярмоленко после неудачного первого тайма с Шахтером
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко рассказал, как Андрей Ярмоленко вдохновил команду после неудачного первого тайма кубкового противостояния с «Шахтером».

«Да, Ярмоленко выступил с речью в перерыве, но это останется в раздевалке.

Конечно, когда один из лидеров команды выступает с такой бодрой речью, то это вдохновляет», – сказал Константин Вивчаренко.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

По теме:
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Константин Вивчаренко Андрей Ярмоленко Динамо Киев Кубок Украины по футболу Йожеф Сабо Жозе Моуриньо Шахтер Донецк Динамо - Шахтер
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Alex
Мотиватор
