Известно, что сделал Ярмоленко после неудачного первого тайма с Шахтером

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко рассказал, как Андрей Ярмоленко вдохновил команду после неудачного первого тайма кубкового противостояния с «Шахтером».

«Да, Ярмоленко выступил с речью в перерыве, но это останется в раздевалке.

Конечно, когда один из лидеров команды выступает с такой бодрой речью, то это вдохновляет», – сказал Константин Вивчаренко.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.